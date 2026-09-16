Messina, il caso MoveMe approda in Commissione: “serve subito la nuova campagna abbonamenti”

Con la ripartenza delle scuole e il ritorno agli spostamenti quotidiani di migliaia di studenti e pendolari, a Messina torna al centro del dibattito la questione della campagna abbonamenti MoveMe, l’iniziativa che negli ultimi anni ha consentito a tantissimi cittadini di utilizzare il trasporto pubblico urbano con un costo particolarmente contenuto. A sollevare il caso è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, che denuncia il mancato avvio della nuova campagna e chiede chiarimenti ai vertici di ATM Messina. “Le scuole sono ripartite, migliaia di studenti e pendolari hanno ripreso a spostarsi e della campagna abbonamenti MoveMe non c’è traccia”, afferma Carbone, sottolineando come siano già numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini. La richiesta è stata formalizzata in IV Commissione Consiliare con delega alla Mobilità, dove il consigliere ha chiesto ai vertici dell’azienda di trasporto pubblico messinese informazioni sui tempi di avvio della nuova iniziativa.

MoveMe a 50 euro, il successo dell’abbonamento che ha conquistato migliaia di messinesi

Il nodo principale della discussione riguarda il costo dell’abbonamento annuale. Secondo Dario Carbone, il successo del progetto MoveMe è stato determinato soprattutto dalla scelta di mantenere una tariffa accessibile, fissata a 50 euro per un anno intero su tutte le linee. “Lo scorso anno, in queste stesse ore, Comune e ATM avevano già annunciato la ripartenza dell’abbonamento a 50 euro per un anno intero su tutte le linee”, ricorda il consigliere comunale. Una misura che aveva ottenuto numeri importanti, raggiungendo oltre 20mila abbonamenti, diventando uno degli strumenti più utilizzati dai cittadini per muoversi in città. Secondo Carbone, proprio il prezzo simbolico avrebbe rappresentato il fattore decisivo per il successo dell’iniziativa, permettendo a studenti, lavoratori e famiglie di scegliere più facilmente il trasporto pubblico.

Il pressing del consigliere: “confermare i 50 euro, non penalizzare le famiglie”

La richiesta avanzata dal consigliere comunale riguarda quindi la conferma delle condizioni economiche dello scorso anno. “Auspico e chiedo che l’importo resti esiguo, confermando i 50 euro e che la campagna parta a stretto giro”, dichiara Carbone. Per il rappresentante di Fratelli d’Italia, un eventuale aumento del costo dell’abbonamento rischierebbe di compromettere una misura che ha dimostrato di funzionare. “I grandi numeri degli scorsi anni sono stati raggiunti proprio grazie alla cifra bassa. Alzare il prezzo significherebbe colpire una misura che funziona e penalizzare le famiglie”, aggiunge.

ATM Messina: la campagna dovrebbe partire nei prossimi giorni

Nel corso dei lavori della Commissione Mobilità, secondo quanto riferito da Carbone, il direttore generale di ATM Messina, dottor Picciolo, avrebbe fornito alcune indicazioni sui tempi di presentazione della nuova campagna. “Il Direttore Generale dott. Picciolo ha dichiarato che la campagna dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni ma non si è sbottonato circa ulteriori dettagli”, riferisce il consigliere.