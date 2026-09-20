Messina, i ragazzi che hanno vandalizzato la piazzetta Stella Maris chiedono scusa e riparano i danni

Una storia di errore, responsabilità e riscatto arriva da Messina, dove la vicenda della piazzetta Stella Maris si è trasformata da episodio di vandalismo a occasione di crescita civica e partecipazione. I ragazzi che nei giorni scorsi avevano imbrattato i muri dello spazio pubblico hanno deciso di riconoscere le proprie responsabilità e di impegnarsi concretamente per rimediare ai danni provocati. A raccontare il percorso è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore educativo della vicenda e la possibilità che anche un gesto negativo possa trasformarsi in un momento di consapevolezza e collaborazione con la comunità. “Ci sono storie che ci sorprendono e ci emozionano, perché dimostrano che anche da un errore può nascere un’occasione di crescita e partecipazione”, evidenzia.

La piazzetta Stella Maris vandalizzata dopo il progetto di Democrazia partecipata

La piazzetta Stella Maris, realizzata attraverso lo strumento della Democrazia partecipata, era stata recentemente oggetto di atti vandalici. Alcuni ragazzi avevano imbrattato i muri e danneggiato il decoro di uno spazio pubblico pensato proprio per essere vissuto dalla comunità. Dopo l’accaduto, però, è iniziato un percorso diverso rispetto alla semplice denuncia del gesto. I giovani coinvolti, accompagnati dai propri genitori e con il supporto della consigliera della circoscrizione Antonella Scaramuzzino, hanno scelto di affrontare direttamente le conseguenze delle proprie azioni. Un passaggio che ha portato a un incontro istituzionale e poi a un intervento concreto sul territorio.

L’incontro a Palazzo Zanca e le scuse alla città

Lunedì scorso il sindaco Federico Basile ha ricevuto a Palazzo Zanca i ragazzi protagonisti dell’episodio, che hanno chiesto scusa alla città e avviato un percorso per ripristinare quanto danneggiato. Il confronto ha rappresentato il primo passo verso una soluzione condivisa, fondata non soltanto sulla riparazione materiale dei danni, ma anche sulla costruzione di un rapporto diverso con gli spazi comuni.

Il gesto concreto: ragazzi al lavoro per ripulire muri e fontana

Sabato i giovani sono tornati nella piazzetta Stella Maris per intervenire direttamente sul luogo che avevano danneggiato. Accompagnati anche dall’assessore al Decoro urbano Liana Cannata, hanno ripulito il muro imbrattato e la fontana, restituendo decoro all’area. “Sabato sono tornati nella piazzetta, accompagnati anche dall’assessore al Decoro Liana Cannata, per ripulire il muro imbrattato e la fontana”, racconta Basile. Un gesto che, secondo l’amministrazione comunale, assume un significato che va oltre il semplice ripristino: la trasformazione di un errore in un’esperienza di responsabilizzazione verso la città.

Il patto con il Comune: diventare custodi della piazzetta

Dal confronto tra istituzioni, famiglie e ragazzi è nato un vero e proprio patto per il futuro della piazzetta Stella Maris. I giovani coinvolti hanno infatti deciso di assumere un nuovo ruolo: quello di custodi dello spazio pubblico. “Da questo incontro è nato un patto: diventare i custodi della piazzetta, mantenerla pulita e promuovere nuove iniziative per preservare il decoro della città”, aggiunge Basile. Un impegno che punta a coinvolgere direttamente i cittadini più giovani nella cura dei luoghi comuni, trasformandoli da protagonisti di un episodio negativo a promotori di un messaggio positivo per l’intera comunità.

MessinaServizi completerà gli interventi di ripristino

Il percorso di recupero della piazzetta proseguirà anche con gli interventi tecnici programmati dall’amministrazione comunale. Lunedì MessinaServizi interverrà per sistemare la pavimentazione antitrauma, completando così le operazioni necessarie per riportare lo spazio nelle condizioni originarie. Il Comune ha inoltre espresso un ringraziamento alla consigliera Antonella Scaramuzzino e ai genitori dei ragazzi, che hanno accompagnato i giovani lungo un percorso basato sulla presa di coscienza e sulla volontà di rimediare.

Basile: “riconoscere un errore e impegnarsi per rimediare è un modo importante di contribuire alla città”

Nel suo messaggio, il sindaco Basile ha voluto evidenziare soprattutto il valore simbolico della vicenda, sottolineando come la capacità di riconoscere un errore possa diventare un esempio di cittadinanza attiva. “Grazie a questi ragazzi per aver trasformato le scuse in un gesto concreto e per aver dimostrato che riconoscere un errore e impegnarsi per rimediare è un modo importante di contribuire alla vita della propria città”, spiega Basile. La vicenda della piazzetta Stella Maris diventa così un esempio di come la tutela degli spazi pubblici possa passare anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, soprattutto delle nuove generazioni. “Perché una città più bella e rispettata nasce dalla responsabilità, dalla partecipazione e dalla cura condivisa dei luoghi che appartengono a tutti”, conclude Basile.