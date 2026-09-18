Messina, i consiglieri delle Circoscrizioni convocano un incontro a Palazzo Zanca sulla direttiva Carrubba

Sabato 19 settembre, alle ore 10:00, presso la Sala ex Commissioni di Palazzo Zanca, si terrà una conferenza stampa promossa da una rappresentanza di consiglieri delle sette Circoscrizioni del Comune di Messina. L’incontro è dedicato all’approfondimento del cosiddetto “caso direttiva Carrubba”. Nel corso della conferenza, i rappresentanti circoscrizionali illustreranno le proprie valutazioni, le criticità riscontrate e le relative istanze in merito a un provvedimento ritenuto atipico nel contesto politico-amministrativo dell’Ente.