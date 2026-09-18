Messina, i consiglieri delle Circoscrizioni convocano un incontro a Palazzo Zanca sulla direttiva Carrubba

I rappresentanti dei sette quartieri illustreranno sabato 19 settembre a Palazzo Zanca le criticità riscontrate e le proprie valutazioni su un provvedimento ritenuto “atipico” nel quadro politico-amministrativo dell’Ente

palazzo zanca messina
Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb

Sabato 19 settembre, alle ore 10:00, presso la Sala ex Commissioni di Palazzo Zanca, si terrà una conferenza stampa promossa da una rappresentanza di consiglieri delle sette Circoscrizioni del Comune di Messina. L’incontro è dedicato all’approfondimento del cosiddetto “caso direttiva Carrubba”. Nel corso della conferenza, i rappresentanti circoscrizionali illustreranno le proprie valutazioni, le criticità riscontrate e le relative istanze in merito a un provvedimento ritenuto atipico nel contesto politico-amministrativo dell’Ente.

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