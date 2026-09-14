Messina, guasto all’impianto fognario Santa Cecilia: fermo tecnico e possibili sversamenti

Un intervento urgente di manutenzione interessa l’impianto di sollevamento fognario Santa Cecilia a Messina, che nella giornata odierna sarà temporaneamente fermato per consentire la riparazione del sistema di pompaggio delle acque reflue dirette al depuratore. A comunicarlo è AMAM, che ha reso noto come il blocco tecnico si sia reso necessario per intervenire sul malfunzionamento dell’impianto e garantire il ripristino della piena efficienza del sistema. Le operazioni avranno una durata stimata di circa quattro ore, durante le quali potrebbero verificarsi alcune criticità temporanee nella gestione dei reflui, fino al completo ritorno alla normale funzionalità delle pompe.

Stop temporaneo al pompaggio: possibili fenomeni di sversamento

Il fermo dell’impianto Santa Cecilia rappresenta un passaggio tecnico necessario per permettere ai manutentori di operare in condizioni adeguate sul sistema di pompaggio. Durante la fase di intervento e fino alla conclusione delle attività, AMAM ha evidenziato la possibilità che il blocco possa determinare temporanee difficoltà nella gestione dei reflui, con il rischio di possibili fenomeni di sversamento. La società che gestisce il servizio idrico integrato della città ha precisato che tutte le procedure previste sono state immediatamente attivate per ridurre al minimo gli effetti del fermo e garantire il controllo della situazione.

AMAM informa ARPA Sicilia e Capitaneria di Porto

In considerazione della natura dell’intervento e delle possibili conseguenze legate alla gestione delle acque reflue, AMAM ha già provveduto a informare le autorità competenti. La comunicazione preventiva è stata trasmessa ad ARPA Sicilia e alla Capitaneria di Porto, così da consentire agli enti preposti di essere aggiornati tempestivamente e di valutare eventuali iniziative di propria competenza. L’attivazione delle procedure di comunicazione rientra nelle misure previste per gli interventi che interessano infrastrutture del sistema fognario e che possono avere un impatto temporaneo sul territorio.

Tecnici AMAM al lavoro per il ripristino dell’impianto

Sul posto sono impegnati i tecnici di AMAM, che stanno seguendo direttamente le operazioni di riparazione del sistema di pompaggio. L’obiettivo è completare l’intervento nel più breve tempo possibile e riportare l’impianto di sollevamento fognario Santa Cecilia alla piena funzionalità, contenendo gli eventuali effetti legati al temporaneo fermo. AMAM ha assicurato che l’evoluzione delle attività sarà monitorata costantemente dai propri operatori, con l’obiettivo di garantire il ripristino del servizio e la gestione in sicurezza della fase emergenziale.