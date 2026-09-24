Messina, guasto alla condotta idrica di Salice: possibili riduzioni dell’acqua, AMAM al lavoro

Possibili disagi per i residenti di Salice, villaggio collinare di Messina, a causa di una perdita nella rete idrica che potrebbe determinare una riduzione dell’erogazione dell’acqua nelle prossime ore e, con maggiore probabilità, nella giornata di venerdì 25 settembre. A comunicare la criticità è stata AMAM, la società che gestisce il servizio idrico cittadino, spiegando che il problema riguarda una delle condotte che alimentano il serbatoio idrico del villaggio di Salice. La perdita si è verificata lungo la condotta di emungimento di uno dei pozzi che garantiscono l’approvvigionamento della struttura di accumulo. I tecnici sono già intervenuti sul posto per avviare le operazioni necessarie al ripristino del servizio.

Salice, intervento dei tecnici AMAM per riparare la condotta danneggiata

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la squadra tecnica di AMAM è intervenuta tempestivamente dopo l’individuazione della perdita, dando avvio alle attività di riparazione. L’intervento, tuttavia, presenta alcune difficoltà operative legate alla conformazione del percorso della tubazione interessata. “I tecnici AMAM sono prontamente intervenuti sul posto, e stanno avviando le operazioni di riparazione, rese più complicate dal tracciato della tubazione“, si legge nella comunicazione diffusa dalla società. La particolarità del tracciato della condotta rende quindi più articolate le operazioni necessarie per individuare il punto preciso della perdita e procedere con la sistemazione definitiva.

Possibili riduzioni dell’erogazione idrica nel villaggio

La conseguenza immediata del guasto potrebbe essere una temporanea riduzione della disponibilità idrica per le utenze servite dal serbatoio di Salice. AMAM ha infatti comunicato che “si potrebbe verificare nelle prossime ore una riduzione nella distribuzione di oggi e quasi certamente di domani, venerdì 25 settembre”. L’azienda invita quindi i residenti a tenere conto della possibile variazione nell’erogazione del servizio, mentre proseguono le attività tecniche per risolvere il problema. La criticità riguarda in particolare il sistema di alimentazione del serbatoio che serve il villaggio, rendendo necessario un intervento rapido per evitare disagi prolungati alla popolazione.

Attivata un’alimentazione alternativa per limitare i disagi

Per ridurre al minimo gli effetti della perdita sulla distribuzione dell’acqua, AMAM ha già predisposto una soluzione temporanea. “Al fine di limitare i disagi si è in atto provveduto ad alimentare il serbatoio Salice con adduzione da altro pozzo“, comunica la società. L’utilizzo di una fonte alternativa consentirà di mantenere attivo il servizio e contenere, per quanto possibile, l’impatto del guasto sulla normale erogazione idrica. Si tratta di una misura provvisoria adottata in attesa della conclusione dei lavori sulla condotta interessata dalla perdita.

Il servizio di pronto intervento AMAM resta attivo 24 ore su 24

Nel frattempo resta operativo il servizio di Pronto Intervento AMAM, a disposizione dei cittadini per segnalazioni e richieste di assistenza. La società ricorda che è possibile contattare il numero 090.3687711, attivo 24 ore su 24, per comunicare eventuali emergenze o richiedere un eventuale approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti. “Resta sempre attivo il servizio di Pronto Intervento AMAM al numero 090.3687711, a cui i cittadini possono rivolgersi h 24, per segnalare ogni emergenza o richiedere l’approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti“, conclude la comunicazione. L’obiettivo dei tecnici resta ora quello di completare nel più breve tempo possibile la riparazione della condotta e riportare la distribuzione idrica del villaggio di Salice alla piena regolarità.