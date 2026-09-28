Messina, guasto alla condotta Amam: disagi idrici in quattro zone, tecnici al lavoro per riparare la perdita

Nuovi disagi sul fronte del servizio idrico a Messina. I tecnici di Amam sono impegnati dalle prime ore di oggi nella ricerca di una perdita lungo una condotta idrica che alimenta i serbatoi dai quali dipende la distribuzione dell’acqua in alcune aree collinari della città. Il guasto interessa in particolare la rete a servizio dei villaggi di Gesso, della frazione Locanda, di San Rizzo e della parte alta di via Noviziato. In attesa dell’individuazione precisa del punto della perdita e del successivo intervento di riparazione, nelle zone coinvolte potrebbero verificarsi riduzioni dei tempi di erogazione dell’acqua rispetto alla normale programmazione prevista per la giornata.

Perdita sulla condotta idrica: tecnici Amam impegnati nella ricerca del guasto

L’intervento è già operativo e vede impegnate le squadre tecniche di Amam, la società che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio comunale di Messina. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il personale specializzato sta lavorando per individuare il tratto di condotta interessato dalla perdita, un’operazione necessaria per poter procedere successivamente alla riparazione e al ripristino delle condizioni ordinarie della rete. La ricerca del guasto potrebbe richiedere tempo proprio per la natura dell’intervento: individuare una perdita su una condotta di adduzione significa spesso effettuare verifiche sul territorio e controlli progressivi fino a localizzare il punto esatto in cui si è verificata la dispersione d’acqua.

Le zone interessate dai possibili disagi a Messina

Le conseguenze del problema potrebbero riguardare alcune aree della zona collinare messinese servite dai serbatoi alimentati dalla condotta danneggiata. In particolare, le possibili riduzioni dell’erogazione idrica interessano i villaggi di Gesso, Locanda e San Rizzo, oltre alla parte alta di via Noviziato. Amam ha precisato che i disagi saranno legati esclusivamente al periodo necessario per completare le operazioni di ricerca e riparazione del guasto, con l’obiettivo di tornare alla regolare distribuzione nel più breve tempo possibile.

Attivo il pronto intervento Amam per richieste di emergenza

Per eventuali situazioni di emergenza o per richiedere un approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte, Amam ricorda che resta attivo il servizio di Pronto Intervento 24 ore su 24. I cittadini possono contattare il numero 090.3687711 per segnalazioni, necessità urgenti o richieste di supporto legate alla momentanea riduzione del servizio. L’azienda continuerà a monitorare l’evoluzione dell’intervento e a operare per consentire il ritorno alla normalità del servizio idrico nelle zone coinvolte dal guasto.