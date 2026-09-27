Messina, gravi disagi a Cumia Inferiore: “pericolo crolli, residenti abbandonati al loro destino” | VIDEO

“I residenti di Cumia Inferiore, e in particolare di via Roccadura, continuano a vivere in una condizione di grave disagio e insicurezza, sentendosi totalmente abbandonati dall’ Amministrazione Comunale di Messina. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 1° settembre 2026, quando il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, ha inviato una prima nota (prot. n. 285212) all’Amministrazione comunale e ai Dipartimenti competenti, segnalando i continui smottamenti che stavano interessando la sede stradale di via Roccadura e richiedendo un tempestivo intervento di messa in sicurezza”. E’ quanto rivela lo stesso Cacciotto in una nota.

“A seguito di tale segnalazione, in data 3 settembre 2026, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana aveva risposto richiedendo al Dipartimento Servizi Tecnici di valutare la pronta rimozione delle frane o l’adozione di idonei provvedimenti viabili e segnaletica a tutela dell’incolumità pubblica. Nonostante le disposizioni e i solleciti, nessun intervento risolutivo è stato messo in atto. La situazione è poi drammaticamente peggiorata nei giorni scorsi”. Con una successiva nota del 20 settembre 2026, Cacciotto ha denunciato un ulteriore e imponente crollo di massi dal costone roccioso sovrastante via Roccadura.

I detriti accumulati invadono la sede stradale, ostacolando gravemente il transito veicolare e pedonale e mettendo a costante rischio l’incolumità dei cittadini. “Non è ammissibile lasciare i residenti in queste condizioni” sottolinea Cacciotto, ricordando inoltre che durante il precedente mandato consiliare erano state stanziate apposite risorse economiche destinate alla messa in sicurezza del territorio e alla posa di reti di contenimento proprio su quel costone.

Con la nota del 20 settembre, l’esponente di Fratelli d’Italia ha reiterato con estrema urgenza le seguenti richieste agli organi competenti:

sgombero e bonifica immediata dei massi e dei detriti dalla carreggiata di via Roccadura tramite le squadre di pronto intervento;

posa in opera delle reti di contenimento sul costone roccioso interessato dal crollo;

messa in sicurezza temporanea e installazione di idonea segnaletica di pericolo.

chiarimenti ufficiali sullo stato dell’iter amministrativo e programmatico relativo ai lavori definitivi di consolidamento del villaggio.

Si attendono i necessari interventi per restituire serenità e sicurezza agli abitanti di Cumia Inferiore.