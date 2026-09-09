Messina, grave incidente in autostrada: morto un camionista, traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione del capoluogo etneo. Nell’impatto, avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio. Sul posto è immediatamente scattata la macchina dei soccorsi, con l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, dei sanitari del 118 e della Polizia Stradale.

Un camionista è stato centrato dal mezzo pesante ed è morto

Stando a quanto emerso, uno dei due camion si trovava fermo lungo la corsia di emergenza quando è stato centrato con violenza dall’altro mezzo pesante. Nell’impatto è stato travolto anche l’autista del veicolo in sosta, che in quel momento si trovava all’esterno della cabina. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto a causa delle conseguenze dell’impatto. Ferito invece il conducente dell’altro camion, soccorso e successivamente trasferito in ospedale a Catania.

A18 Messina-Catania, lunghe code e pesanti rallentamenti

L’incidente sta infatti provocando pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Catania. Nel tratto interessato si registrano rallentamenti e lunghe code, con disagi che riguardano sia le automobili sia i mezzi pesanti. Sul posto è presente anche la Polizia Stradale, impegnata sia nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente sia nella gestione della viabilità. La situazione rimane particolarmente delicata proprio per la presenza dei due mezzi pesanti coinvolti e per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ancora in corso.