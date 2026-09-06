Messina, grave incidente in scooter: minorenne si schianta contro un muretto, è ricoverato in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato in serata a Colla di Librizzi, in provincia di Messina. A rimanere coinvolto è stato un minorenne, che si trova attualmente ricoverato al Policlinico, dove è stato trasferito d’urgenza a seguito delle conseguenze dell’impatto. La notizia ha destato forte apprensione per le condizioni del giovane, mentre restano ancora da chiarire con precisione le circostanze che hanno portato alla violenta collisione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo si trovava alla guida del proprio scooter quando avrebbe iniziato una manovra di sorpasso. È proprio durante questa fase che il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote andando a impattare violentemente contro un muretto a bordo carreggiata.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente a Librizzi

La dinamica del sinistro stradale non è ancora stata completamente definita. La ricostruzione iniziale indica nella manovra di sorpasso il momento in cui il minorenne avrebbe perso il controllo dello scooter, ma saranno gli accertamenti a stabilire con maggiore precisione cosa sia accaduto. Restano dunque da verificare tutti gli elementi utili a comprendere la sequenza dell’incidente, dalle modalità del sorpasso fino alla successiva perdita di controllo del mezzo e al violento impatto contro il muretto.