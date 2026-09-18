Messina, grave incidente a Furci Siculo: 17enne perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail

Grave incidente a Furci Siculo, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito a un sinistro mentre percorreva con la sua moto la strada comunale che costeggia il torrente Savoca. Il giovane, residente a Casalvecchio Siculo, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasferito in codice rosso al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina, dove è arrivato brutte ferrite. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Taormina, il 17enne, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote andando a sbattere contro il guardrail.