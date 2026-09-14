Messina, Ganzirri e Torre Faro nel Registro identitario della pesca e dei Borghi marinari siciliani

La storia, la cultura e la tradizione marinara di Messina ottengono un nuovo e importante riconoscimento. Ganzirri e Torre Faro sono stati iscritti nel Registro identitario della pesca e dei Borghi marinari siciliani, istituito dalla Regione Siciliana, a testimonianza del forte legame storico, culturale e identitario che unisce le due comunità dello Stretto al mare e alle sue tradizioni. A sottolineare questo importante riconoscimento, si è svolto oggi, lunedì 14 settembre 2026, a Palazzo Zanca l’incontro tra il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti e le rappresentanti dell’Associazione Pescatori Feluche dello Stretto, Antonella Donato, a bordo della feluca Padron Marco, e Isabella Billè, della feluca Aquila di Mare. Nel corso dell’incontro sono state portate a Palazzo Zanca le due bandiere simbolo dell’iscrizione dei due borghi nel Registro regionale.

Il riconoscimento regionale valorizza due realtà profondamente caratterizzate dalla propria vocazione marinara

Il riconoscimento regionale valorizza due realtà profondamente caratterizzate dalla propria vocazione marinara, attribuendo a ciascun borgo una specifica denominazione che ne racconta la storia e le peculiarità: Ganzirri è stato riconosciuto come “Borgo delle Feluche”, mentre Torre Faro come “Borgo dei Due Mari”. L’iscrizione nel REIMAR è legata alla presenza di precisi requisiti identitari e storico-culturali, tra cui la presenza di reperti di interesse archeologico, la storicità dell’attività di pesca e, elemento particolarmente significativo, la continuità della tradizione peschereccia fino ai giorni nostri. Si tratta di un riconoscimento che non guarda soltanto al passato, ma certifica la vitalità di una cultura marinara che continua ancora oggi a rappresentare una parte integrante della vita delle comunità di Ganzirri e Torre Faro. Un patrimonio fatto di saperi, mestieri, tradizioni e di un rapporto quotidiano con il mare, tramandato attraverso le generazioni.

“L’inserimento di Ganzirri e Torre Faro nel Registro Identitario della Pesca del Mediterraneo e dei Borghi Marinari – dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti – rappresenta un importante riconoscimento regionale del valore storico, culturale e identitario di due comunità che hanno costruito nel rapporto con il mare una parte fondamentale della propria storia. Le denominazioni di ‘Borgo delle Feluche’ per Ganzirri e ‘Borgo dei Due Mari’ per Torre Faro raccontano la specificità di un territorio e di una cultura marinara che ancora oggi continuano a vivere e a tramandarsi. È un patrimonio che appartiene alle nostre comunità e che abbiamo il dovere di tutelare, valorizzare e promuovere, anche attraverso il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per rafforzare il rapporto tra Messina e il suo mare. Un percorso che trova un’ulteriore testimonianza nella conquista, per il secondo anno consecutivo, della Bandiera Blu. Si tratta di riconoscimenti diversi, ma profondamente collegati dalla qualità del nostro territorio, dalla sua identità e dalla capacità di coniugare tutela ambientale, storia, tradizioni e sviluppo”.

La doppia iscrizione nel Registro regionale rappresenta quindi un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione delle aree marinare della città e riconosce formalmente il valore identitario di territori che, per storia e tradizione, costituiscono una parte importante del patrimonio culturale di Messina. In questo percorso si inserisce anche l’attività dell’Associazione Pescatori Feluche dello Stretto, impegnata nella tutela e nella valorizzazione della tradizione delle feluche e della cultura della pesca nello Stretto, contribuendo a mantenere viva una pratica profondamente radicata nella storia delle comunità di Ganzirri e Torre Faro.