Messina, futuro per Forte Schiaffino: via al progetto di riqualificazione, diventerà un parco urbano

Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo presso il compendio di Forte Schiaffino, alla presenza degli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso, su invito del coordinatore della Terza Commissione della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Crimi, cui hanno preso parte il Presidente del Consiglio circoscrizionale, Davide Siracusano e i componenti della stessa Commissione. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e di condivione sulla volontà dell’Amministrazione comunale di avviare un percorso concreto per la riqualificazione del Forte, con l’obiettivo di restituire alla comunità un importante patrimonio storico e ambientale e trasformarlo in un punto di riferimento e in un parco urbano al servizio del territorio di Santa Lucia sopra Contesse e dell’intera zona sud della città. Nel corso del sopralluogo particolare attenzione è stata dedicata al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), elaborato dai tecnici comunali e approvato dalla Giunta, predisposto per consentire al Comune di accedere ai prossimi programmi di finanziamento dedicati alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

Il piano individua una serie di interventi strategici per il recupero e la piena fruibilità del compendio

Il piano individua una serie di interventi strategici per il recupero e la piena fruibilità del compendio, tra cui: il risanamento, la bonifica e l’igienizzazione delle aree e degli ambienti del Forte; la messa in sicurezza e la regolamentazione degli accessi all’area; lo sviluppo di sinergie con il tessuto associativo locale e con la Protezione Civile per la gestione, la cura e la valorizzazione della struttura; e l’inserimento del complesso nella Rete dei Forti dello Stretto. In attesa dell’eventuale assegnazione dei finanziamenti necessari per gli interventi strutturali, gli Assessori hanno concordato l’avvio di primi interventi straordinari di pulizia, da realizzare in collaborazione con MessinaServizi Bene Comune e con il supporto delle associazioni del territorio, coordinate dalla Seconda Circoscrizione.“Cercheremo di porre rimedio a scelte poco opportune, fatte in passato, che hanno condotto all’attuale situazione indecorosa di un bene di inestimabile valore dal punto di vista storico e ambientale”, dichiarano congiuntamente i due Assessori.