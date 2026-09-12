Messina, furgone sfonda le barriere sulla tangenziale e resta in bilico: paura allo svincolo Centro

Momenti di paura sulla tangenziale di Messina, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e una vettura. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Messina Centro, lungo la carreggiata in direzione Catania. Secondo quanto emerso, il furgone, dopo lo schianto, ha sfondato le barriere di protezione laterali, finendo in una posizione estremamente delicata e rimanendo in bilico. Una situazione che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

Intervento di vigili del fuoco, 118 e Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i mezzi di emergenza. Sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare assistenza agli eventuali feriti, insieme alle squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della zona interessata dallo schianto. Presente anche la Polizia Stradale, incaricata dei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità lungo il tratto interessato. L’intervento dei soccorritori si è concentrato in particolare sul furgone rimasto in una posizione instabile oltre la carreggiata, con il rischio di una possibile caduta dal terrapieno.