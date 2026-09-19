Messina, forte temporale sui Peloritani: il Comune avverte la popolazione sui rischi

“Nella tarda mattinata di oggi una intensa cella temporalesca si è sviluppata sull’area dei Monti Peloritani, nei pressi di Pizzo Chiarino, determinando precipitazioni di forte intensità su diverse zone del territorio comunale di Messina. Secondo i dati pluviometrici disponibili, nella stazione di Cumia sono stati registrati fino a 55 millimetri di pioggia in un’ora, mentre in diverse aree della città sono stati rilevati accumuli superiori ai 25-30 millimetri in meno di un’ora“, lo comunica in una nota il Comune di Messina. “Si tratta di quantitativi importanti concentrati in intervalli temporali molto brevi. Un accumulo di 55 millimetri corrisponde infatti a 55 litri d’acqua per ogni metro quadrato di superficie. Quando precipitazioni di questa intensità si concentrano in un arco temporale ristretto, la quantità d’acqua che raggiunge contemporaneamente il suolo può determinare un rapido sovraccarico dei sistemi di drenaggio e delle vie naturali di deflusso, con conseguenti fenomeni di ruscellamento superficiale e allagamenti localizzati“, evidenzia la nota.

“La conformazione del territorio messinese può accentuare gli effetti al suolo quando precipitazioni molto intense si concentrano in tempi estremamente brevi”

“Particolarmente significativo anche il dato rilevato da una stazione meteorologica privata nella zona di Zafferia, che ha registrato un rateo di precipitazione pari a 442 millimetri all’ora. Il rateo pluviometrico indica l’intensità della precipitazione rapportata a un’ora: il valore registrato rappresenta quindi un picco istantaneo e puntuale, non un quantitativo di pioggia effettivamente caduto nell’arco di un’ora. Il dato evidenzia comunque la particolare intensità raggiunta dal nucleo temporalesco. La conformazione del territorio messinese, caratterizzato dalla presenza dei Peloritani immediatamente a ridosso dell’area urbana e da numerosi impluvi e percorsi naturali delle acque, può accentuare gli effetti al suolo quando precipitazioni molto intense si concentrano in tempi estremamente brevi”, sottolinea la nota.

“L’episodio odierno conferma inoltre la necessità di mantenere alta l’attenzione rispetto a fenomeni temporaleschi che possono svilupparsi rapidamente e interessare anche aree ristrette del territorio. La Protezione Civile regionale ha recentemente richiamato l’attenzione sull’aumento dell’intensità e dell’imprevedibilità spaziale e temporale degli eventi meteorologici estremi. (Protezione Civile Sicilia⁠) Le condizioni atmosferiche restano potenzialmente instabili e non si esclude, nelle prossime ore, la formazione di nuove celle temporalesche, anche di forte intensità”, puntualizza la nota.

Il Comune di Messina invita pertanto la popolazione alla massima prudenza e, in particolare, a:

– evitare il transito e la sosta in sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento;

– non attraversare o avvicinarsi a corsi d’acqua, torrenti e impluvi, anche quando risultano apparentemente asciutti;

– prestare particolare attenzione alla guida in presenza di precipitazioni intense e ridotta visibilità;

– seguire le indicazioni e gli aggiornamenti diffusi dagli organismi istituzionali e dagli organi di Protezione Civile;

– evitare di sottovalutare la rapidità con cui possono svilupparsi fenomeni temporaleschi localizzati.

Il Comune continuerà “a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e le eventuali criticità sul territorio, mantenendo attivi i necessari raccordi con gli organismi competenti”.