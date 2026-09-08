Messina, Enzo Messina eletto presidente decano delle sette Municipalità

Le sette Municipalità di Messina hanno un nuovo punto di riferimento istituzionale. Durante la riunione dei presidenti delle circoscrizioni cittadine è stato eletto Enzo Messina, rappresentante della I Municipalità, come Presidente Decano delle Municipalità messinesi. La nomina, annunciata dal sindaco di Messina Federico Basile, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di trasformazione delle circoscrizioni in Municipalità, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra Palazzo Zanca e i diversi territori della città. Il nuovo presidente decano avrà il compito di rappresentare e coordinare le sette Municipalità nei rapporti istituzionali, assumendo un ruolo di raccordo tra le realtà territoriali e l’amministrazione comunale.

Enzo Messina scelto dai presidenti delle sette Municipalità

La decisione è maturata nel corso dell’incontro che ha riunito tutti i presidenti delle sette Municipalità di Messina, chiamati a individuare la figura destinata a ricoprire il ruolo di coordinamento. A prevalere è stata la scelta di Enzo Messina, esponente della I Municipalità, individuato come figura capace di rappresentare le esigenze dei diversi quartieri grazie alla sua esperienza maturata sul territorio. Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore della scelta, evidenziando il percorso professionale e amministrativo del nuovo presidente decano e degli altri rappresentanti delle Municipalità. “Un uomo di esperienza, maturata sul territorio e negli uffici, come gli altri presidenti, sei dei quali espressione di Sud chiama Nord”, rimarca. Nel percorso di evoluzione delle circoscrizioni in Municipalità, stiamo rinnovando un ruolo destinato a diventare sempre più importante per rafforzare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini e per affrontare, con attenzione e concretezza, le esigenze dei diversi territori”, evidenzia.