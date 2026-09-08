Messina, emergenza discariche abusive: i consiglieri di centrodestra della 3ª Circoscrizione chiedono un tavolo permanente

Un Tavolo Tecnico Permanente per il contrasto delle discariche abusive. È questa la richiesta avanzata al Comune di Messina dai consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari – Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), che hanno inviato una nota al sindaco per chiedere un intervento strutturato contro quello che definiscono un fenomeno ormai divenuto un’emergenza per il territorio. I tre rappresentanti del centrodestra esprimono infatti “profonda preoccupazione per il costante e inaccettabile proliferare di discariche abusive lungo le strade della nostra città e del nostro territorio circoscrizionale”.

La richiesta di un nuovo strumento operativo contro il degrado ambientale

Secondo i consiglieri della Terza Circoscrizione, non sarebbe più possibile continuare ad assistere in modo passivo alla crescita del fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nella richiesta indirizzata al sindaco viene sottolineato come la situazione rappresenti un problema per i cittadini che rispettano le regole e sostengono i costi del servizio di raccolta rifiuti. “La cittadinanza onesta, che rispetta le regole civili e sostiene il costo di una TARI ancora particolarmente onerosa, non può continuare a rimanere ‘ostaggio’ dell’inciviltà altrui e dell’evidente messa sul campo di misure che si sono dimostrate inadeguate, nonostante la crescita negli anni del servizio della differenziata”, scrivono Cacciotto, Barresi e Minutoli. Da qui la richiesta formale all’amministrazione comunale di adottare una Delibera di Giunta o un altro atto equipollente per istituire un organismo permanente dedicato al contrasto delle discariche abusive.

Chi dovrebbe partecipare al Tavolo Tecnico Permanente

Nella proposta avanzata dai consiglieri viene indicato anche il possibile coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e operativi chiamati ad affrontare il problema. Il Tavolo, secondo la richiesta, dovrebbe vedere la partecipazione del sindaco, degli assessori competenti, del Dipartimento Servizi Ambientali, della Messina Servizi Bene Comune, della Terza Circoscrizione, del presidente o di un delegato della commissione competente del Consiglio Comunale, della Polizia Municipale e delle associazioni di categoria, oltre ad eventuali altri soggetti che l’amministrazione comunale riterrà opportuno coinvolgere. L’obiettivo sarebbe quello di creare uno strumento “operativo, propositivo e risolutivo”, capace di mettere in rete competenze e responsabilità diverse.

“Serve un coordinamento continuo per affrontare un dramma ambientale”

Nella parte conclusiva della nota, i consiglieri ribadiscono la necessità di un’azione condivisa per provare a ridurre il fenomeno delle discariche abusive. “Riteniamo che solo attraverso un coordinamento interistituzionale continuo si possa cercare, se lo si vuole, di mettere la parola fine o quantomeno ridurre un vero e proprio dramma ambientale di fronte al quale la città non può più mostrare impotenza”, si legge nella richiesta firmata da Alessandro Cacciotto, Mario Barresi e Claudia Minutoli.