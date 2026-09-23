Messina e Reggio Calabria prime in Europa: nello Stretto il record dei passeggeri, oltre 22 milioni l’anno. I numeri rilanciano il Ponte

Lo Stretto di Messina conquista il vertice europeo dei trasporti marittimi passeggeri. È il dato clamoroso che emerge dall’ultimo annuario statistico sulle Regioni pubblicato da Eurostat, che fotografa la mobilità nell’Unione Europea e assegna ai due principali porti dello Stretto un primato assoluto: Messina è il primo porto passeggeri dell’Ue nel 2024, mentre Reggio Calabria si piazza al secondo posto. Nel corso del 2024 il porto di Messina ha registrato 11,4 milioni di passeggeri imbarcati e sbarcati, superando tutti gli altri scali europei. Subito dietro, con un dato praticamente equivalente, c’è il porto di Reggio Calabria, che ha movimentato 11,2 milioni di passeggeri. Un risultato straordinario che porta lo Stretto di Messina al centro della geografia europea dei trasporti: sommando i flussi dei due porti, infatti, si supera la quota di 22 milioni di passeggeri in un solo anno, un volume che testimonia il peso economico, sociale e infrastrutturale dei collegamenti tra Sicilia e Calabria.

Messina primo porto passeggeri d’Europa: il dato record certificato da Eurostat

Secondo il rapporto Eurostat 2026, riferito ai dati raccolti nel 2024, alcune delle rotte marittime più trafficate dell’Unione Europea si concentrano proprio nel Mar Mediterraneo, dove gli spostamenti via mare rappresentano ancora oggi una componente essenziale della mobilità quotidiana. A guidare la classifica europea è dunque Messina, con 11,4 milioni di passeggeri movimentati. Il porto siciliano precede altri grandi scali del Mediterraneo e importanti hub turistici e commerciali. Il dato assume un significato ancora più rilevante considerando che il porto di Messina non basa il proprio traffico principalmente su crociere internazionali o grandi terminal turistici, ma soprattutto sul trasporto passeggeri di linea nello Stretto, un servizio quotidiano utilizzato da pendolari, studenti, lavoratori, residenti e viaggiatori. La posizione geografica di Messina, affacciata sul punto più stretto del Mediterraneo centrale, rende il suo porto una vera e propria infrastruttura strategica per il collegamento tra la Sicilia e il continente europeo.

Reggio Calabria seconda in Europa: lo Stretto supera i grandi porti mediterranei

A rendere ancora più eccezionale il risultato è il secondo posto conquistato da Reggio Calabria, che nel 2024 ha raggiunto 11,2 milioni di passeggeri. Il porto reggino si colloca così davanti a numerosi scali europei storicamente considerati tra i più importanti per traffico passeggeri. Il risultato conferma il ruolo centrale della sponda calabrese dello Stretto, dove ogni giorno migliaia di persone attraversano il braccio di mare per motivi di lavoro, studio, turismo e servizi. Il sistema integrato dei collegamenti tra Reggio Calabria e Messina rappresenta quindi uno dei principali corridoi di mobilità marittima dell’intera Europa, con numeri paragonabili a quelli dei maggiori sistemi portuali continentali. Lo Stretto non è soltanto una frontiera geografica tra due regioni, ma una vera e propria autostrada del mare, dove ogni anno transitano milioni di persone.

Napoli e Pireo inseguono: la classifica dei porti passeggeri europei

Dietro le due città dello Stretto si trovano altri grandi porti mediterranei. Tra gli scali che superano la soglia dei 10 milioni di passeggeri annui figurano anche:

Napoli , con circa 11 milioni di passeggeri ;

, con circa ; Pireo, in Grecia, con circa 10 milioni di passeggeri.

Il confronto evidenzia la peculiarità del risultato ottenuto da Messina e Reggio Calabria: mentre altri grandi porti europei sono spesso collegati a traffici crocieristici, collegamenti internazionali o grandi reti commerciali, lo Stretto mantiene numeri elevatissimi grazie soprattutto alla sua funzione quotidiana di collegamento territoriale. È proprio questa caratteristica a rendere il dato particolarmente significativo: milioni di persone attraversano ogni anno lo Stretto per una mobilità ordinaria, trasformando questa rotta in una delle più frequentate d’Europa.

Lo Stretto di Messina al centro del Mediterraneo: un’infrastruttura strategica per il futuro

Il primato europeo arriva in una fase in cui il ruolo strategico dello Stretto di Messina è al centro del dibattito infrastrutturale nazionale. La crescita dei flussi passeggeri conferma l’importanza di migliorare sempre di più i collegamenti tra Calabria e Sicilia, potenziando porti, stazioni ferroviarie, servizi intermodali e infrastrutture di connessione. Il rapporto Eurostat fotografa una realtà già evidente nella vita quotidiana di migliaia di cittadini: lo Stretto è uno dei principali nodi di mobilità del Mediterraneo.

Ogni giorno il sistema portuale garantisce un collegamento essenziale tra due territori densamente abitati, con un impatto diretto su economia, turismo, università, sanità e lavoro. Il dato dei 22 milioni di passeggeri complessivi movimentati tra Messina e Reggio Calabria nel 2024 conferma quindi che questa area rappresenta uno dei più importanti sistemi di trasporto passeggeri d’Europa.

I numeri dello Stretto riaccendono il dibattito sul Ponte: un’infrastruttura davanti a una domanda reale di mobilità

Il dato certificato da Eurostat, con oltre 22 milioni di passeggeri movimentati ogni anno tra Messina e Reggio Calabria, rappresenta un elemento centrale nel dibattito sul futuro dei collegamenti nello Stretto. I numeri mostrano infatti l’esistenza di una delle più intense direttrici di mobilità passeggeri dell’intera Unione Europea, con milioni di persone che ogni anno attraversano il braccio di mare per motivi di lavoro, studio, turismo e necessità quotidiane.

Questo volume di traffico viene considerato da molti sostenitori del Ponte sullo Stretto come una conferma della necessità di un collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, perché evidenzierebbe una domanda di spostamento già oggi estremamente elevata. Secondo questa prospettiva, i dati sui passeggeri dimostrerebbero che lo Stretto non è un’area marginale, ma uno dei principali nodi di mobilità del Mediterraneo.

Il risultato europeo di Messina primo porto passeggeri dell’Ue e Reggio Calabria seconda rappresenta quindi un nuovo elemento nel confronto tra chi ritiene il Ponte un’infrastruttura strategica per integrare maggiormente i due territori e chi, invece, negli anni ha espresso dubbi sulla sua utilità rispetto ai costi e alle priorità infrastrutturali.

Al di là delle diverse posizioni, il dato oggettivo emerso da Eurostat racconta una realtà precisa: ogni anno oltre 22 milioni di persone utilizzano i collegamenti nello Stretto, un flusso che colloca quest’area ai vertici europei della mobilità marittima e che rende il tema del futuro dei collegamenti tra Sicilia e Calabria una delle grandi questioni infrastrutturali del Paese.

Un record che racconta il peso economico di Calabria e Sicilia

Il primato europeo dei porti dello Stretto non è soltanto un numero statistico, ma racconta il ruolo economico di un’intera area geografica. Un volume superiore agli 11 milioni di passeggeri annui significa infatti una domanda enorme di servizi collegati: trasporti pubblici, turismo, commercio, ristorazione, accoglienza e attività portuali. Per Messina il riconoscimento consolida una posizione storica come porta d’accesso alla Sicilia orientale. Per Reggio Calabria rappresenta una conferma del peso strategico della città nel sistema dei collegamenti mediterranei e nazionali. Lo Stretto, spesso raccontato soltanto come una distanza da superare, emerge invece dai numeri europei come uno dei luoghi più attraversati e dinamici del continente.

Il Mediterraneo torna protagonista nei trasporti europei

Il rapporto europeo evidenzia anche un altro elemento: il Mediterraneo resta il grande protagonista della mobilità marittima europea. Le rotte passeggeri più intense dell’Ue si concentrano infatti soprattutto nei mari meridionali, dove i collegamenti via nave continuano ad avere un ruolo fondamentale. La particolare conformazione geografica del Mediterraneo, caratterizzato dalla presenza di numerose isole e territori separati dal mare, rende il trasporto marittimo una componente indispensabile della rete europea.

In questo scenario lo Stretto di Messina emerge come uno dei principali punti di passaggio dell’intero continente, con numeri che superano quelli di molti grandi aeroporti e infrastrutture terrestri. Il dato Eurostat consegna dunque una fotografia destinata a far discutere: Messina e Reggio Calabria non sono soltanto due porti regionali, ma rappresentano il primo e il secondo scalo passeggeri dell’Unione Europea per volume di viaggiatori movimentati. Un primato che mette lo Stretto al centro dell’Europa dei trasporti.