Messina, due giovani arrestati con 34 grammi di cocaina: sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi

Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due ventenni, trovati in possesso di 34 grammi di cocaina in pietra, destinata allo smercio al dettaglio. A seguito di perquisizione operata nel centro cittadino di Patti, i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo del veicolo in uso ai due ventenni un involucro contenente lo stupefacente verosimilmente frutto di approvvigionamento all’ingrosso e destinato a soddisfare le richieste del mercato pattese e del relativo hinterland, con possibili profitti stimabili in circa 3000 euro.

I poliziotti hanno individuato e sequestrato materiale utile al “taglio” della stupefacente

Inoltre, presso l’abitazione dei due, i poliziotti hanno individuato e sequestrato materiale utile al “taglio” della stupefacente, con conseguente aumento del volume e dei profitti, nonché alla suddivisione in singole dosi. I due giovani, pertanto, sono stati tratti in arresto e – su disposizione della Procura della Repubblica di Patti – sottoposti alla misura precautelare degli arresti domiciliari convalidata dal G.I.P. del Tribunale di Patti che ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora in altro comune. Si precisa che il procedimento penale iscritto è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.