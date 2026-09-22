Messina, due alberi caduti in una settimana in via Terracini. Maurotto: “emergenza ignorata da troppo tempo”

Un nuovo crollo di un albero in via Umberto Terracini a Messina riaccende l’allarme sulla sicurezza e sulla manutenzione del verde pubblico. Nella giornata di oggi, 22 settembre 2026, si è verificato il secondo cedimento in pochi giorni lungo la stessa arteria cittadina, fortunatamente senza conseguenze gravi per persone o veicoli, ma con la necessità dell’intervento dei Vigili del Fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire il ritorno alla normale viabilità. L’episodio ha provocato la dura presa di posizione del consigliere della V Circoscrizione del Comune di Messina Emanuele Maurotto, presidente della I commissione consiliare, che denuncia una situazione definita ormai non più sostenibile.

“Sono profondamente indignato e arrabbiato di fronte al totale disinteresse per l’incolumità dei nostri concittadini”, dichiara Maurotto. Il nuovo cedimento arriva a distanza di pochi giorni da un primo episodio analogo avvenuto lunedì 14 settembre, sempre in via Umberto Terracini, facendo crescere le preoccupazioni dei residenti per lo stato di manutenzione dell’area.

Via Umberto Terracini, due crolli in pochi giorni: cresce l’allarme dei residenti

Secondo quanto evidenziato dal consigliere, il tratto compreso tra i civici 23 e 31, su entrambi i lati della strada, sarebbe caratterizzato da una situazione di forte degrado ambientale e manutentivo. La zona, secondo la denuncia, presenta una crescita incontrollata di vegetazione spontanea, arbusti e alberi che nel tempo avrebbero raggiunto dimensioni tali da rappresentare un potenziale pericolo. Particolare attenzione viene posta sulla presenza di necromassa e legno morto, ovvero parti di vegetazione ormai prive di vitalità e maggiormente esposte al rischio di distacco e caduta. Una condizione che, oltre al rischio legato ai cedimenti, avrebbe anche ridotto la visibilità per gli automobilisti, soprattutto in corrispondenza delle curve, aumentando i problemi per la sicurezza della circolazione. L’area interessata si trova inoltre in un contesto ad alta densità abitativa, con la presenza di residenti e di una parrocchia locale, elemento che rende ancora più rilevante il tema della tutela dell’incolumità pubblica.

Maurotto: “emergenza segnalata milioni di volte, ma continuiamo a rimanere inascoltati”

Il consigliere della V Circoscrizione sostiene di aver già portato all’attenzione delle istituzioni la situazione attraverso una specifica documentazione. “È una situazione assolutamente inaccettabile che ho formalizzato nel documento ‘012-2026 via umberto terracini.pdf’, trasmesso al Sindaco, agli Assessori competenti, al Dipartimenti e al Prefetto. Questa emergenza è stata segnalata milioni di volte, come dimostrano le innumerevoli note scritte in passato sull’argomento, eppure continuiamo a rimanere inascoltati. L’ennesimo cedimento di oggi è un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare”, ribadisce Maurotto. La richiesta avanzata è quella di un intervento straordinario che consenta di eliminare le condizioni di rischio presenti lungo il tratto interessato e restituire ai cittadini un livello adeguato di sicurezza.

Vigili del Fuoco intervenuti per la messa in sicurezza: “Servono interventi immediati”

Nel suo intervento, Maurotto riferisce anche delle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo il cedimento dell’albero. “Gli stessi Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area, hanno fatto presente la necessità di interventi immediati di decespugliamento e disboscamento. Il perdurare di questo stato di degrado genera una comprensibile e crescente insicurezza tra i cittadini”, afferma il consigliere. Secondo quanto richiesto, sarebbe necessario procedere con un’azione coordinata che comprenda decespugliazione, disboscamento e interventi di manutenzione straordinaria, accompagnati da un sopralluogo tecnico degli uffici competenti. L’obiettivo è individuare con precisione le criticità presenti e ripristinare le condizioni di pubblica sicurezza.

La richiesta al Comune: “Nnon possiamo affidare la vita dei cittadini al caso”

La denuncia di Maurotto punta quindi l’attenzione sulla necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti. Attraverso la nota ufficiale, il consigliere chiede un’azione straordinaria per affrontare una situazione che, a suo giudizio, non può più essere rinviata. “La misura è colma. Oggi siamo stati fortunati, ma non possiamo affidare la vita dei cittadini al caso. Le istituzioni devono intervenire ora, prima che si consumi una tragedia annunciata”. Il doppio cedimento registrato in pochi giorni riporta così al centro del dibattito cittadino il tema della manutenzione del verde pubblico a Messina, della prevenzione dei rischi e della necessità di controlli periodici nelle aree dove alberature e vegetazione possono rappresentare un pericolo per cittadini e automobilisti.