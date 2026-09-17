Messina: drammatico incidente a Mazzarrà Sant’Andrea, muore a 16 anni dopo lo scontro tra bici e auto

Una tragedia ha sconvolto il territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese, dove nel pomeriggio di oggi un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, residente a Terme Vigliatore, è deceduto dopo un violento impatto avvenuto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. Il dramma si è consumato in contrada Giannicola, una zona del territorio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea, dove il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’autovettura. L’urto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al giovanissimo, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori.

Lo scontro tra la bicicletta e l’auto: la dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo stava percorrendo la strada a bordo della bicicletta quando, per motivi che dovranno essere accertati, è entrato in collisione con una vettura. L’impatto avrebbe avuto conseguenze devastanti. Le informazioni disponibili nelle prime ore successive all’incidente sono ancora frammentarie e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire ogni dettaglio della dinamica. Sul caso sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Furnari e i militari del Nucleo Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, impegnati nella raccolta degli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Inutili i tentativi di soccorso: il sedicenne è morto sul posto

Dopo l’allarme lanciato a seguito dello schianto, sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i medici del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza al ragazzo e di intervenire nel più breve tempo possibile, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Per il 16enne di Terme Vigliatore non c’è stato nulla da fare. La gravità delle ferite riportate nello scontro non gli ha lasciato scampo. La notizia ha rapidamente suscitato dolore e sgomento nella comunità locale, colpita dalla morte improvvisa di un ragazzo così giovane.