Messina, dopo il rinvio per la tragedia di Pistunina torna il “Congratulation Day”: premiati i maturandi eccellenti

È tornato a Messina il “Congratulation Day”, l’appuntamento dedicato ai maturandi eccellenti di Messina e provincia. La cerimonia, inizialmente programmata nelle scorse settimane, era stata rinviata dopo la tragedia di Pistunina, che aveva profondamente colpito la comunità messinese. Questa mattina l’iniziativa si è finalmente svolta, restituendo agli studenti un momento di festa e di riconoscimento per il percorso concluso con risultati particolarmente brillanti. A intervenire è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha scelto di accompagnare le congratulazioni ai ragazzi con una riflessione più ampia sul significato di questo passaggio della vita. Il primo cittadino ha ricordato proprio il rinvio dell’evento, trasformandolo in un’occasione per parlare agli studenti non soltanto di risultati scolastici, ma anche di responsabilità, comunità, relazioni e futuro.

Il rinvio dopo la tragedia di Pistunina

Il Congratulation Day avrebbe dovuto rappresentare già nelle scorse settimane un momento di celebrazione per i giovani messinesi arrivati al termine del percorso delle scuole superiori. La tragedia verificatasi a Pistunina, però, aveva portato alla decisione di rinviare l’appuntamento. Un rinvio che, nelle parole di Basile, ha assunto anche un significato particolare. “Anche questo rinvio, però, ci ha lasciato un insegnamento. Crescere significa imparare a confrontarsi con ciò che non riusciamo a spiegare, con gli eventi che interrompono i nostri programmi e ci ricordano quanto la vita possa essere imprevedibile”, ha dichiarato il sindaco. La riflessione parte dunque dall’esperienza vissuta dalla città per arrivare direttamente ai ragazzi, chiamati a confrontarsi con una nuova fase delle proprie vite dopo la conclusione degli studi superiori.

Basile ai giovani: “ciò che possiamo scegliere è come stare al mondo”

Nel suo messaggio agli studenti, il sindaco ha posto l’accento non soltanto sulle difficoltà imprevedibili che possono interrompere i programmi e modificare il corso degli eventi, ma soprattutto sulle scelte che ogni persona può compiere di fronte a ciò che accade. “Di fronte a tutto questo, ciò che possiamo scegliere è come stare al mondo: essere persone responsabili, avere cura degli altri, costruire relazioni e comunità, non perdere mai il senso di appartenenza a una collettività”, ha affermato Basile. Il riferimento alla responsabilità individuale e al rapporto con gli altri diventa così uno degli elementi centrali del messaggio rivolto ai maturandi. Il passaggio dalla scuola alla fase successiva della vita viene presentato come un momento nel quale le competenze acquisite devono accompagnarsi alla capacità di costruire rapporti e contribuire alla comunità nella quale si vive.

Dalla maturità a una nuova fase della vita

Per gli studenti celebrati durante il Congratulation Day, la maturità rappresenta la conclusione di un ciclo e, allo stesso tempo, l’inizio di un percorso completamente nuovo. “Poche settimane fa per voi si è chiuso un ciclo importante delle vostre vite. Adesso se ne apre un altro, fatto di scelte, responsabilità, sogni e nuove strade”, ha detto il sindaco di Messina. Le parole di Basile fotografano quindi un momento di passaggio particolarmente significativo. Dopo gli anni trascorsi sui banchi di scuola arrivano infatti le decisioni legate al futuro, con percorsi che possono portare all’università, alla formazione, al lavoro e a nuove esperienze personali. Il risultato ottenuto alla maturità diventa così un punto di partenza, più che un traguardo definitivo. La conclusione del percorso scolastico apre una fase nella quale saranno soprattutto le scelte personali a definire le strade da intraprendere.

Il valore delle persone incontrate durante il percorso

Nel messaggio rivolto ai maturandi eccellenti, il sindaco ha invitato i giovani a portare con sé non soltanto le conoscenze e gli insegnamenti acquisiti durante gli anni di scuola, ma anche il patrimonio umano costruito attraverso le relazioni. “Portate con voi ciò che avete imparato, ma soprattutto il valore delle persone che avete incontrato lungo il cammino. È questo, forse, il lascito più importante che potete lasciare alla vostra città”, ha affermato Basile. Un passaggio che sposta l’attenzione dal semplice rendimento scolastico al valore delle relazioni umane maturate nel corso degli anni. Compagni, insegnanti e tutte le persone incontrate durante il percorso contribuiscono infatti alla formazione di ciascun giovane, andando oltre il solo bagaglio di conoscenze necessario per affrontare gli esami.

Il messaggio alla nuova generazione di Messina

La celebrazione del Congratulation Day si è quindi trasformata in un momento nel quale il riconoscimento per gli eccellenti risultati scolastici si è intrecciato con un messaggio rivolto al futuro della comunità messinese. I giovani che hanno appena concluso la maturità si trovano davanti a una fase caratterizzata da scelte, responsabilità, sogni e nuove strade, come sottolineato dal sindaco. Il loro percorso personale sarà inevitabilmente legato anche al rapporto con la città e con la comunità nella quale sono cresciuti. Il riconoscimento ricevuto rappresenta dunque una celebrazione del risultato raggiunto, ma anche un’occasione per ricordare agli studenti il ruolo che potranno avere nella società e nel futuro di Messina.