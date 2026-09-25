Messina, dopo 117 anni tornano in città i documenti degli aiuti tedeschi per il terremoto del 1908

Sono stati versati ieri, giovedì 24 settembre 2026, all’Archivio Storico comunale del Palacultura “Antonello da Messina” gli inediti documenti tedeschi, datati gennaio 1909, che il Console onorario di Germania a Messina, Nunzio Turiaco, aveva presentato poco tempo fa al sindaco Federico Basile. Ad accompagnarlo, nella consegna, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso. I documenti, riferiti ai soccorsi che la Germania offrì in favore della popolazione di Messina colpita dal devastante terremoto del 28 dicembre 1908, ricostruiscono una delle tante pagine legate alla storia cittadina che, in questi ultimi anni, l’Amministrazione Basile sta recuperando attraverso azioni non solo commemorative, ma anche identitarie, come l’intitolazione del Largo 28 Dicembre, ubicato a ridosso del Campanile del Duomo. Il dott. Turiaco ha illustrato al personale dell’Archivio i documenti, scritti in lingua tedesca, che descrivono il contenuto dei vagoni di un treno merci arrivato a Messina nel gennaio del 1909, carico di beni di prima necessità inviati da diverse città della Germania su sollecito del Console Jacob, la cui sede era ubicata negli uffici della Palazzata, dove oggi sorge l’ex Jolly Hotel.

A testimonianza degli importanti legami commerciali e istituzionali tra Messina e la Germania, proprio nella nostra città venne istituita nel 1873 la prima sede di rappresentanza diplomatica tedesca in Italia, appena un anno dopo l’Unificazione della Germania avvenuta nel 1872, anche se, ancor prima dell’istituzione del Consolato di Germania, era già presente un Consolato di Baviera e di Prussia. Proprio per questo legame, l’imperatore Guglielmo II fu spesso ospite a Messina della famiglia Sanderson, a Villa Pace e a Castanea, dove ancora oggi si conserva “il sedile dell’Imperatore”.

“Questa donazione arricchisce il patrimonio storico della nostra città e restituisce memoria a un capitolo importante dei rapporti tra Messina e la Germania in uno dei momenti più drammatici della nostra storia – dichiara il sindaco Federico Basile –. Ringrazio il dott. Nunzio Turiaco per aver voluto condividere con la Città questi documenti: un gesto che testimonia il legame autentico con Messina e il valore della memoria condivisa”. “Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale il Console onorario di Germania – afferma l’assessore Enzo Caruso – per la sensibilità e la generosità dimostrata nel donare alla Città di Messina questi rari documenti legati alla nostra storia e tramandati da generazioni nella sua famiglia, vero esempio di rinnovata collaborazione tra le istituzioni e senso di appartenenza alla propria città”. I documenti acquisiti saranno catalogati e inseriti nel fondo d’archivio dedicato al Terremoto del 1908 e resi disponibili, appena tradotti, alla pubblica consultazione.