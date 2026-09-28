Messina, domani la 18ª Crociera della Musica Napoletana: la delegazione sarà accolta a Palazzo dei Leoni

Farà tappa domani, 29 settembre, a Messina, la 18ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, il progetto ideato da Francesco Spinosa e sviluppato dallo staff di Scoop Travel Service, che porta la musica e la cultura napoletana nel Mediterraneo con l’obiettivo di promuovere, attraverso lo spettacolo e gli incontri, il patrimonio culturale e turistico della Campania. La manifestazione è partita oggi, 28 settembre, da Napoli, a bordo di MSC World Europa, per una settimana di spettacoli, incontri e scambi culturali. L’itinerario toccherà Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Genova, con rientro a Napoli il 5 ottobre. La prima tappa a terra sarà proprio Messina, dove domani la delegazione sarà accolta nella Sala Consiglio di Palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana di Messina, dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso.

L’appuntamento rappresenta un momento di incontro tra due realtà del Mezzogiorno

L’appuntamento rappresenta un momento di incontro tra due realtà del Mezzogiorno e si inserisce nella filosofia della manifestazione, che utilizza la musica come strumento di dialogo tra territori, culture e comunità. Per un’intera settimana, infatti, sulla stessa nave convivono viaggiatori provenienti da Paesi e contesti culturali differenti. Una condizione che offre alla manifestazione l’opportunità di raccontare la Campania a un pubblico internazionale, attraverso la musica napoletana e la valorizzazione dei suoi territori, dei borghi, dei paesaggi, dell’artigianato, delle tradizioni e delle destinazioni turistiche. Dopo l’incontro di domani a Messina, il viaggio culturale proseguirà con altri appuntamenti a terra. Il 2 ottobre a Barcellona e il 4 ottobre a Genova.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno Ebbanesis, Viviana Cangiano e Serena Pisa, Gianni Conte, Diego Sanchez, Alessia Moio, I Napulantica con Nadia Pepe e Silvana Perno di Napoli Reale. Gli appuntamenti nei porti e le attività a bordo sono parti dello stesso progetto: mettere in relazione persone e territori, facendo della cultura un’occasione concreta di conoscenza reciproca. È questa continuità tra la vita a bordo e gli incontri nelle città raggiunte a caratterizzare la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana: una settimana di attività, un pubblico internazionale, la presenza degli artisti e il confronto diretto con i territori. Un format nel quale l’esperienza turistica diventa anche occasione di promozione culturale e territoriale. Lo staff di Scoop Travel è già al lavoro sulla 19ª edizione, con nuove iniziative orientate ad ampliare le collaborazioni, gli scambi e lo spazio dedicato ai territori campani. In questa prospettiva, anche il percorso di candidatura della canzone classica napoletana al riconoscimento UNESCO rappresenta uno stimolo a sviluppare ulteriormente attività di valorizzazione, conoscenza e trasmissione di questo patrimonio.