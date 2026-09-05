Messina, denuncia di Gioveni sul Gran Camposanto: “degrado e incuria, questo è il rispetto per i nostri defunti?”

Una denuncia sullo stato del Gran Camposanto di Messina arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni, che punta l’attenzione sulle condizioni della struttura cimiteriale e solleva una dura critica sulla gestione degli spazi dedicati alla memoria dei defunti. “Degrado ed incuria al Gran Camposanto di Messina. Vergogna! Questo è il rispetto che si ha per i nostri cari defunti?”, ha dichiarato Gioveni, affidando il proprio sfogo a una denuncia pubblica sulle condizioni del principale cimitero cittadino.

Il Gran Camposanto di Messina al centro della denuncia politica

Il Gran Camposanto di Messina torna dunque al centro del confronto politico cittadino. Il consigliere comunale Libero Gioveni ha sollevato il tema del degrado e dell’incuria, chiedendo attenzione sulle condizioni in cui verserebbero alcune aree della struttura. La denuncia del capogruppo di Fratelli d’Italia si concentra soprattutto sul valore del luogo: un cimitero non rappresenta soltanto uno spazio fisico, ma un luogo nel quale migliaia di famiglie si recano per rendere omaggio ai propri cari. Proprio per questo, secondo Gioveni, la cura degli ambienti cimiteriali dovrebbe rappresentare una priorità per l’amministrazione pubblica.