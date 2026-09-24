Messina, cornicione pericolante vicino all’Agorà dello Stretto: intervento dei Vigili del Fuoco | FOTO

Momenti di apprensione nel centro di Messina, nei pressi dell’Agorà dello Stretto, dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un palazzo interessato dal possibile distacco di una parte del cornicione. La segnalazione è scattata dopo che alcuni elementi della struttura esterna dell’edificio sono stati notati in condizioni di instabilità, con una porzione del cornicione che appariva pericolante e potenzialmente a rischio di cedimento. Il timore era che frammenti della facciata potessero staccarsi e precipitare sulla strada sottostante, creando un pericolo per i passanti e per i veicoli in transito nella zona.

L’area, particolarmente frequentata per la presenza di attività commerciali e punti di ritrovo cittadini, è stata oggetto delle verifiche da parte dei soccorritori, intervenuti con le attrezzature necessarie per raggiungere la parte interessata del palazzo e procedere alle operazioni di controllo.