Messina, controlli sulla movida: blitz della Polizia in lidi e discoteche, denunciati titolari delle agenzie per i buttafuori

Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato di Messina nei luoghi della movida volti a garantire sicurezza e rispetto delle regole per avventori e residenti. Personale qualificato in seno alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Messina, con l’ausilio di poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, hanno effettuato approfonditi controlli amministrativi presso lidi, discoteche ed altri luoghi di aggregazione lungo la riviera nord della città e nei centri di Capo d’Orlando e Lipari.

Dai controlli effettuati, sono emerse irregolarità relative al recruiting del personale addetto alla sicurezza. Le principali violazioni riguardano infatti l’impiego dei cosiddetti buttafuori per la cui gestione è prevista una specifica licenza di pubblica sicurezza. All’esito degli accertamenti espletati, si è proceduto pertanto a denunziare all’Autorità Giudiziaria i titolari delle “agenzie” di reclutamento per il reato previsto dall’articolo 140 del T.U.L.P.S.