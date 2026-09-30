Messina, controlli in bar e cantieri: lavoro nero e violazioni sulla sicurezza, sanzioni per oltre 18mila euro

Nel periodo dal 14 al 25 settembre l’attività del contingente INL operativo nella provincia di Messina si è concentrata nei settori dei pubblici esercizi e dell’edilizia. Il 14 settembre gli ispettori ordinari del contingente hanno ispezionato un bar nel centro di Messina, che occupava due lavoratori in forza, entrambe risultate senza regolare contratto di lavoro e senza alcuna copertura previdenziale/assicurativa. Il bar è stato sospeso per impiego irregolare di manodopera e per riprendere l’attività il datore di lavoro ha dovuto regolarizzare le posizioni delle lavoratrici impiegate in nero, anche sotto il profilo della sicurezza, con la sottoposizione a visita medica e l’erogazione dell’obbligatoria formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il personale ordinario ha collaborato con il personale di vigilanza INPS

Nella giornata del 24 settembre, nell’ambito della campagna di vigilanza speciale INPS denominata “Black days”, il personale ordinario ha collaborato con il personale di vigilanza INPS. A Messina, in due accessi presso pubblici esercizi sono stati rinvenuti complessivamente 2 lavoratori in nero: nel primo accesso è stato individuato un lavoratore in nero su cinque presenti. È stato, pertanto, adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale dovuto all’impiego di personale in assenza di regolare assunzione; nel secondo bar ispezionato era impiegata in nero un’unica lavoratrice. Trattandosi di microimpresa non si è proceduto alla sospensione dell’impresa, ma si contesterà al datore di lavoro la maxisanzione per lavoro nero. Il personale ordinario e tecnico del Contingente INL ha proseguito i suoi controlli anche nel settore dell’edilizia. In data 19/09/2026 in un cantiere sito nel comune di Santa Lucia del Mela, è stata ispezionata una ditta che occupava 6 lavoratori.

Il personale tecnico, oltre a rilevare la mancanza dei disegni esecutivi e irregolarità nel calcolo di resistenza del ponteggio, ha verificato che la zona di sollevamento del materiale di cantiere non era recintata in modo da impedire il passaggio pedonale sotto il carico sospeso. Il 25 settembre, in un cantiere di Milazzo, la ditta presente è stata sanzionata poiché i due lavoratori, impiegati sul tetto dell’edificio servito da ponteggio, erano sprovvisti di DPI o DPC contro la caduta in un’area di lavoro in cui avrebbero dovuto operare con le imbracature di sicurezza. Le sanzioni complessivamente irrogate per le irregolarità accertate nei confronti di tutte le imprese ispezionate ammontano ad oltre € 18.000,00.