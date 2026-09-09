Messina, consegnati oltre 100 volumi alla Biblioteca del Palacultura

“Un dono fatto a un Sindaco è, in qualche modo, un dono fatto a tutta la città. Ancora di più quando si tratta di libri. Pagine capaci di alimentare la curiosità, aprire nuove prospettive, animare le menti e contribuire a formare le future generazioni. Nel corso degli anni ho ricevuto diversi doni e ho pensato di dar loro una casa migliore per conservarli, che non fosse la mia libreria personale. Per questo oggi, insieme all’assessore alla Cultura Enzo Caruso, abbiamo consegnato oltre 100 volumi alla Biblioteca del Palacultura“, lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“I libri sono stati acquisiti e saranno catalogati per tematiche, così da poter essere consultati dagli studiosi e da chiunque sia interessato ai testi di carattere storico e culturale, ma anche messi a disposizione per il prestito quando si tratta di opere narrative. Una città che legge è una città che cresce. E oggi abbiamo voluto dare il nostro contributo, mettendo queste pagine a disposizione della comunità”, conclude Basile.