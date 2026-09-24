Messina, consegnati i lavori per la realizzazione di un Hub ATM a Torre Faro

Un nuovo punto di interscambio strategico per i mezzi pubblici sorgerà nei prossimi mesi a Torre Faro a Messina. Oggi pomeriggio, a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alla Mobilità Francesco Caminiti, del presidente dell’Azienda Trasporti Chiara Sterrantino e dei rappresentanti della ditta Intercontinentale Servizio Igiene Srl, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell’Hub Atm in via Circuito, all’ incrocio con via Nuova.

Il progetto prevede la creazione di un’area di sosta per i bus dell’Azienda Traporti

Il progetto prevede la creazione di un’area di sosta per i bus dell’Azienda Traporti, con due stalli, dotati di altrettante colonnine di ricarica veloce, per i mezzi elettrici da dodici metri, oltre a due stalli per i mezzi più piccoli, anch’essi muniti di colonnina di ricarica. Al termine dei lavori, che hanno un importo complessivo di 315 mila euro e saranno realizzati in cinque mesi, l’Hub diventerà il nuovo capolinea di ATM, attualmente ubicato in via Circuito all’altezza della statua di Padre Pio. Sono previsti inoltre trentadue stalli riservati agli utenti, di cui due per le persone con disabilità, che si aggiungeranno agli oltre 300 posti auto del parcheggio Torri Morandi.

“L’Hub sorgerà in un punto strategico e migliorerà il servizio erogato da ATM tramite i nostri bus elettrici”

“ATM continua a crescere, non solo sotto il profilo del servizio di trasporto pubblico offerto alla città ma anche sotto il profilo delle infrastrutture, nell’ambito di un sistema di mobilità sempre più moderno, sostenibile e integrato”, afferma il sindaco Basile. “Oggi inizia ufficialmente l’iter che porterà a consegnare alla città un’infrastruttura fondamentale nel percorso di attuazione di quel modello di mobilità sostenibile, efficiente e integrata verso cui è proiettata l’amministrazione comunale”, aggiunge l’assessore Caminiti. “L’Hub ATM sorgerà in un punto strategico e migliorerà il servizio erogato da ATM tramite i nostri bus elettrici, che potranno essere ricaricati sia durante il ricovero notturno dei mezzi sia di giorno nelle pause tra una corsa e l’altra”, conclude il presidente di ATM Sterrantino.