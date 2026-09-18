Messina, consegnate due medaglie d’onore ai familiari di internati militari italiani nei campi nazisti | FOTO

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha presieduto la cerimonia di consegna di due medaglie d’onore, concesse con Decreto del Presidente della Repubblica, ai Sig.ri Santa Curreri e Roberto Giamboi, familiari di internati militari italiani, in vista della commemorazione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” – istituita con legge 13 gennaio 2025 n.6, che cadrà il prossimo 20 settembre. Durante la sobria cerimonia, svoltasi alla presenza delle Istituzioni civili, militari e religiose della provincia e dell’Associazione Nazionale Ex Internati (A.N.E.I.), il Prefetto, insieme ai rappresentanti dei Comuni di Saponara e Taormina, in cui risiedono rispettivamente gli insigniti, ha consegnato l’importante riconoscimento, evidenziando come il sacrificio dei nostri connazionali, che subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a seguito del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la RSI dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, ha contribuito a costruire i pilastri di libertà e democrazia su cui oggi posa la nostra Repubblica.