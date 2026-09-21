Messina, colpisce il convivente con un coltello durante una lite: arrestata 59enne

Nella serata di ieri, ad Alì Terme (Messina), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza una 59enne, ritenuta responsabile di “maltrattamenti in famiglia”, commessi ai danni del convivente, 50enne. L’arresto è stato eseguito dopo che i militari erano intervenuti presso l’abitazione della coppia, ove era stato lo stesso uomo a segnalare una lite al “112 NUE”. Difatti, non appena gli operanti sono giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto, appurando che la donna – al culmine della citata lite – avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli ferite non gravi.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i militari hanno quindi proceduto all’arresto della donna, sottoposta agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata con direttissimo. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Si precisa che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio tra le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.