Messina, chiusura del Pronto Soccorso del Piemonte. La FP CGIL: “plauso ai lavoratori dell’IRCCS Neurolesi per il senso di responsabilità”

La FP CGIL di Messina apprende con “favore e soddisfazione le notizie relative all’andamento del piano operativo predisposto per fronteggiare la temporanea chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte e, in particolare, la conferma che la rete dell’emergenza-urgenza cittadina sta garantendo l’assistenza alla popolazione e che i lavori procedono con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti per la riapertura”. In questo contesto, il sindacato intende “rivolgere un plauso sincero alle lavoratrici e ai lavoratori dell’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo, che, volontariamente e con grande senso di responsabilità, hanno dato e continuano a dare il proprio contributo per garantire un servizio sanitario essenziale alla città”.

“A loro – sottolinea la FP CGIL – va il nostro più sentito ringraziamento. Ancora una volta sono le professionalità, la disponibilità e il senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori a consentire al sistema sanitario di affrontare una fase particolarmente delicata”. La FP CGIL ricorda “di essere stata la prima ad accendere i fari sulle criticità derivanti dalla chiusura del PS. del Piemonte e a richiedere con forza la pubblicazione della manifestazione di interesse che permettesse ai dipendenti di esprimere la propria volontà a supportare gli altri P.S. cittadini. Quello che sta accadendo dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale valorizzare il personale del Servizio sanitario pubblico e riconoscere concretamente il contributo di chi, quotidianamente, opera in prima linea per garantire il diritto alla salute della collettività”.

“Siamo lieti di apprendere che il piano sta producendo risultati e che la rete dell’emergenza sta reggendo”

“Siamo lieti di apprendere che il piano sta producendo risultati e che la rete dell’emergenza sta reggendo – prosegue la FP CGIL – ma riteniamo doveroso ricordare che dietro ogni servizio garantito, ogni turno coperto e ogni risposta data ai cittadini ci sono donne e uomini che stanno mettendo a disposizione competenze, professionalità e, soprattutto, un forte senso del dovere”. La FP CGIL auspica che “questo spirito di collaborazione e responsabilità possa proseguire fino alla completa normalizzazione dei servizi e alla riapertura del Pronto Soccorso del Piemonte, nel rispetto dei tempi annunciati, senza tuttavia dimenticare il ruolo determinante svolto dal personale che sta sostenendo l’intero sistema dell’emergenza messinese. Noi come sindacato vigileremo affinché ciò avvenga”.