Messina, chiude per una giornata la SP 37 di Galati Sant’Anna: stop al transito dalle 7 alle 16

La S.P. 37 di Galati Sant’Anna sarà chiusa al transito mercoledì 30 settembre, dalle 7 alle 16, nel tratto compreso tra l’ex Nazionale di Galati Marina e il bivio per Galati Sant’Anna, all’altezza del ponte ferroviario. L’interdizione è stata disposta dalla Città Metropolitana di Messina su richiesta della direzione dei lavori, che dovrà utilizzare la sede stradale per consentire la sosta dei mezzi d’opera impegnati in interventi condominiali.

Durante la chiusura al transito, per raggiungere Galati Marina (ex Nazionale) sarà necessario utilizzare la viabilità alternativa sulla S.S. 114. Il provvedimento sarà in vigore esclusivamente nella fascia oraria indicata, dalle 7 alle 16.