Messina, chiude lo svincolo di Tremestieri: stop alla rampa sulla Tangenziale per i lavori al viadotto

Nuova modifica alla viabilità sulla Tangenziale di Messina. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha infatti disposto la chiusura al traffico veicolare della rampa in entrata dello svincolo di Tremestieri, situata nel rilevato che si dirama dalla rotatoria “Alfio Ragazzi”. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 7 di mercoledì 23 settembre 2026 e resterà attivo fino alle ore 14 di venerdì 30 ottobre 2026. La limitazione alla circolazione interesserà i veicoli diretti in entrambe le direzioni e si rende necessaria per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori programmati sul Viadotto Tremestieri, infrastruttura situata lungo la A/20 Messina-Palermo.

Lavori di manutenzione sul Viadotto Tremestieri

La chiusura è stata formalizzata attraverso l’ordinanza n. 61/2026 del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulla rampa interessata. Secondo quanto riportato nel provvedimento, lo stop al transito è necessario “per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, lungo la Tangenziale di Messina, Autostrada A/20 Messina-Palermo”. Gli interventi rientrano dunque nelle attività di manutenzione previste sulla rete autostradale siciliana, con l’obiettivo di consentire alle squadre operative di lavorare senza interferenze con il traffico veicolare.

Viabilità modificata e segnaletica sul posto

Durante il periodo di chiusura, gli automobilisti che utilizzano la Tangenziale di Messina dovranno tenere conto della modifica temporanea alla circolazione nell’area dello svincolo di Tremestieri. Il CAS ha comunicato che sul posto sarà predisposta la necessaria segnaletica stradale, con indicazioni utili per accompagnare gli utenti della strada durante tutta la durata degli interventi. La riapertura della rampa è prevista al termine delle lavorazioni, salvo eventuali modifiche legate all’andamento delle attività sul Viadotto Tremestieri.