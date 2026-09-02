Messina, chiude la galleria San Jachiddu: lavori di sicurezza e stop al traffico tra Giostra e Annunziata

Nuovi interventi sulla viabilità cittadina interessano il collegamento tra i viali Giostra e Annunziata a Messina. Il Comune ha disposto la chiusura temporanea della galleria San Jachiddu per permettere lo svolgimento di una serie di lavori programmati finalizzati alla messa in sicurezza, all’adeguamento alle normative vigenti e alle attività di gestione e manutenzione della struttura. Il provvedimento è entrato in vigore da oggi, mercoledì 2 settembre 2026, e resterà valido fino a venerdì 4 settembre 2026. La sospensione della circolazione sarà però limitata alla fascia oraria compresa tra le 9 e le 17, così da consentire l’esecuzione degli interventi senza bloccare completamente il collegamento viario per l’intera giornata.

Galleria San Jachiddu chiusa a Messina: divieto di transito in entrambe le direzioni

Durante lo svolgimento dei lavori sarà vietato il passaggio dei veicoli all’interno della galleria San Jachiddu in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura riguarda quindi sia il percorso in ingresso sia quello in uscita dal tunnel, che rappresenta uno dei collegamenti principali tra le zone di viale Giostra e viale Annunziata. Il provvedimento interesserà anche le bretelle di accesso e collegamento alla galleria, rendendo necessaria una temporanea modifica della circolazione nell’area interessata dagli interventi.Gli automobilisti che abitualmente utilizzano il collegamento dovranno quindi tenere conto della sospensione del transito nella fascia oraria indicata e valutare percorsi alternativi per gli spostamenti tra le due zone della città.

Lavori di manutenzione e sicurezza nella galleria San Jachiddu

Gli interventi programmati dal Comune di Messina rientrano nelle attività necessarie per garantire la piena efficienza della galleria San Jachiddu e migliorare le condizioni di sicurezza della struttura. Le operazioni riguarderanno in particolare la messa in sicurezza del tunnel, l’adeguamento rispetto alle disposizioni normative e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per preservare il corretto funzionamento dell’infrastruttura. La chiusura temporanea si è resa necessaria per consentire ai tecnici di lavorare all’interno della galleria in condizioni di sicurezza, evitando interferenze con il traffico veicolare e garantendo il completamento degli interventi previsti.

Viabilità Messina, chiusi anche gli accessi dal lato Giostra e Annunziata

Il blocco della circolazione non riguarda soltanto il tratto interno della galleria San Jachiddu, ma anche le relative vie di accesso. Lo stop interesserà infatti le bretelle che collegano il tunnel sia con viale Giostra sia con viale Annunziata. Il Comune ha predisposto la chiusura attraverso l’installazione di barriere e il posizionamento di segnaletica verticale, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e rendere più chiara la gestione temporanea della viabilità. La segnalazione degli accessi chiusi consentirà agli utenti della strada di individuare per tempo le limitazioni e di evitare di raggiungere la zona interessata senza essere a conoscenza del blocco.