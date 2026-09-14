Messina celebra l’arte a Santa Maria Alemanna: successo per la 17ª edizione di “Arte in Villa”

A Messina si è conclusa con successo di pubblico, la diciassettesima collettiva di pittura, grafica e scultura “Arte in Villa”, organizzata, in collaborazione con il Comune, nella splendida location dell’auditorium di Santa Maria Alemanna e organizzata dall’Associazione Culturale “Studio d’arte L’Étoile”, dall’8 a domenica 13 settembre. L’inaugurazione si è svolta martedì 8, con il taglio del nastro da parte dell’Assessorere alla Cultura Vincenzo Caruso assiema a Titti Crisafulli, ideatrice dell’evento e presidente dell’Associazione “Studio d’arte L’Étoile”, presente un folto pubblico, di estimatori, personalità e rappresentanti della Sezione di Messina dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

La location già bellissima nei sei giorni si è ulteriormente arricchita di opere pittoriche e sculture

La location già bellissima nei sei giorni si è ulteriormente arricchita di opere pittoriche e sculture. Tutta la manifestazione è stata allietata dalle danze coreografiche di Antonella Gargano e dagli interventi musicali del cantante folk chitarrista Mimmo Ambriano. Alla collettiva hanno aderito i seguenti artisti provenienti da varie città d’Italia: Ettore Giulio Resta, Rita Anastasi, Giovanna Arena, Augusto Arrotta, Alberto Avila, Gabriella Bertuccini, Rosario Bombaci, Maria Cristina Celi, Giuseppe Ciccia, Aurora Coppolino, Carmen Crisafulli, Nunziatina Titti Crisafulli, Lidia Faraone, Giuseppe Fede, Antonella Gargano, Giuseppe Geraci, Giacomo Giacomarra (GIAKO), Giulio Sebastiano Gimeli (ILEMIG), Angela Giordano, Giuseppe Greco, Domenico Lanfranchi, Caterina Lombardo, Mario Longo, Elena Losi, Tina Luppino, Cettina Mangraviti, Daniela Mauro, Delia Meduri, Morena Meoni, Lidia Monachino, Antonio Ponzio, Rosa Rigano, Valeria Rigano, Giovanni Rinaldo, Santinella Rotondo, Dimitri Salonia, Angelo Savasta, Paolo Lucio Scarfì, Letterio Sciarrone, Franca Scolari Papalia, Donatella Signorino, Ezio Simoncini, Valeria Tigano (VALE), Giovanna Tripodi, Riccardo Velluto (RICKVEL), Natale Zuco (Zuna), le creazioni con nodi marinari di Natale Arena, le creazioni in bozzoli di bachi da seta di Carmela Greco e i quadri a mezzo punto di Marilena Ingegneri.

Si evidenzia la presenza dell’artista Ettore Giulio Resta poeta, scrittore, pittore e scultore

Si evidenzia la presenza dell’artista Ettore Giulio Resta poeta, scrittore, pittore e scultore le cui opere sono presenti in tutta Italia. In particolare le sue sculture in marmo di carrara a cominciare dalla “Fonte del Fiume Mela” collocata in una piazza di Milazzo e il monumento ai Caduti in bronzo e marmo collocato a S. Teresa Riva, assieme ad altre opere allocate nei comuni della Sicilia.

Domenica si è svolto il recital poetico alla presenza di poeti, pittori e varie personalità cittadine

Domenica 13 si è svolto il recital poetico alla presenza di poeti, pittori e varie personalità cittadine. Nel recital poetico a tema libero condotto da Titti Crisafulli, hanno letto proprie poesie: Giovanni Albarino, Attilio Andriolo, Morena Aquila, Rosaria Borzì, Nino Di Mento, Rosalba Di Pietro, Santina Folisi, Silvana Foti, Marilena Ingegneri, Rosanna Gargano, Nino Gussio, Mario Longo, Cettina Mangraviti, Morena Meoni, Rita Morgana, Fabrizio Romeo, Letterio Sciarrone, Franca Scolari Papalia, Giuseppina Turiano e Antonio Morreale che ha letto una commovente poesia della defunta mamma poetessa Grazia Di Carlo dedicata alla figlia Mariuccia. A conclusione della serata è stato consegnato agli artisti presenti il “Catalogo n.11”, che l’organizzazione invierà alle più importanti biblioteche d’Italia.