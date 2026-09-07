Messina celebra i suoi giovani talenti: appuntamento con il “Congratulation Day”

Torna a Messina il “Congratulation Day”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare il merito e l’eccellenza scolastica e rendere omaggio alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso il proprio percorso di studi distinguendosi per i risultati conseguiti. Dopo la cerimonia dedicata agli studenti del primo ciclo di istruzione, che si è svolta regolarmente lo scorso 23 luglio, l’appuntamento rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori della città di Messina è stato riprogrammato per giovedì 10 settembre, alle ore 10, al Palacultura Antonello.

L’iniziativa, inizialmente prevista per il 31 luglio, era stata annullata

L’iniziativa, inizialmente prevista per il 31 luglio, era stata annullata in segno di solidarietà e vicinanza alla comunità messinese a seguito del tragico crollo della palazzina verificatosi a Pistunina. L’Amministrazione comunale ha quindi scelto di riprogrammare l’iniziativa, confermando la volontà di dedicare un momento pubblico di riconoscimento ai giovani che hanno raggiunto il massimo dei risultati al termine del percorso scolastico. Protagonisti della giornata del 10 settembre saranno gli studenti e le studentesse degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della città che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e la lode. Un’occasione per valorizzare pubblicamente il loro impegno, la costanza e il merito dimostrati nel corso degli anni di studio e per rivolgere loro un augurio in vista dei nuovi percorsi universitari, formativi e professionali che li attendono.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e, per il segmento degli istituti superiori, con la Città Metropolitana di Messina, nell’ambito della sinergia tra gli Assessorati comunali alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, guidati rispettivamente da Stello Vadala e Iris Forami. Il “Congratulation Day” si conferma così un appuntamento dedicato alle giovani eccellenze del territorio e un momento per sottolineare il valore della scuola quale luogo di crescita, formazione e costruzione del futuro della comunità.