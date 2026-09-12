Messina, case popolari: il Comune apre le richieste per cambiare alloggio in base alle nuove esigenze

Dal 28 settembre al 16 ottobre sarà possibile presentare le domande per il cambio di alloggio, esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico comunale

alloggi erp messina
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il Comune di Messina, a partire dal 14 settembre 2026, pubblicherà l’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco finalizzato alla mobilità abitativa degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). L’iniziativa è rivolta ai beneficiari degli alloggi E.R.P. che, a seguito di comprovate e/o intervenute esigenze o modifiche del proprio nucleo familiare, necessitino di un cambio di alloggio maggiormente adeguato alle proprie condizioni ed esigenze abitative. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 28 settembre 2026 alle ore 10:00 del 16 ottobre 2026. La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Messina, al quale sarà possibile accedere mediante SPID, CIE o CNS.

Lo Sportello Telematico è disponibile al seguente indirizzo: https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure:c_f158:mobilita.abitativa L’Avviso rappresenta uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale intende rispondere alle esigenze dei nuclei familiari assegnatari di alloggi E.R.P., favorendo una maggiore adeguatezza tra le caratteristiche dell’alloggio e le mutate condizioni familiari. Tutte le modalità, i requisiti e le condizioni per la partecipazione saranno specificati nell’Avviso Pubblico, che sarà disponibile a partire dal 14 settembre prossimo.

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