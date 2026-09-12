Messina, case popolari: il Comune apre le richieste per cambiare alloggio in base alle nuove esigenze

Il Comune di Messina, a partire dal 14 settembre 2026, pubblicherà l’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco finalizzato alla mobilità abitativa degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). L’iniziativa è rivolta ai beneficiari degli alloggi E.R.P. che, a seguito di comprovate e/o intervenute esigenze o modifiche del proprio nucleo familiare, necessitino di un cambio di alloggio maggiormente adeguato alle proprie condizioni ed esigenze abitative. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 28 settembre 2026 alle ore 10:00 del 16 ottobre 2026. La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Messina, al quale sarà possibile accedere mediante SPID, CIE o CNS.

Lo Sportello Telematico è disponibile al seguente indirizzo: https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure:c_f158:mobilita.abitativa L’Avviso rappresenta uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale intende rispondere alle esigenze dei nuclei familiari assegnatari di alloggi E.R.P., favorendo una maggiore adeguatezza tra le caratteristiche dell’alloggio e le mutate condizioni familiari. Tutte le modalità, i requisiti e le condizioni per la partecipazione saranno specificati nell’Avviso Pubblico, che sarà disponibile a partire dal 14 settembre prossimo.