Messina, Carlo propone la riqualificazione di Piazza Cavallotti, Baden Powell e Rampa del Sole: “spazi da rilanciare”

Restituire alla cittadinanza luoghi oggi segnati dal degrado e trasformarli nuovamente in spazi decorosi, sicuri e pienamente fruibili. È questo l’obiettivo delle proposte di riqualificazione urbana avanzate dal consigliere della IV Circoscrizione del Comune di Messina Emanuele Carlo (Partito Democratico), che ha acceso i riflettori su tre aree considerate strategiche per la vita quotidiana dei cittadini: Piazza Felice Cavallotti, la villetta Baden Powell di via Dina e Clarenza e la Rampa del Sole, collegamento pedonale tra via Palermo e viale Regina Margherita. La proposta nasce dalla volontà di intervenire su spazi pubblici che, secondo il consigliere, potrebbero svolgere una funzione importante per la socialità, l’incontro e la vivibilità urbana, ma che oggi necessitano di interventi di manutenzione e recupero. L’obiettivo indicato è quello di restituire alla città aree più curate e funzionali, migliorando non soltanto l’aspetto estetico ma anche la qualità della vita dei residenti e di chi quotidianamente attraversa questi luoghi.

Emanuele Carlo: “la qualità di una città si misura dalla cura degli spazi pubblici”

Alla base delle proposte c’è una riflessione sul rapporto tra cittadini e luoghi della città. “La qualità di una città si misura anche dalla capacità di prendersi cura dei suoi spazi pubblici – dichiara il consigliere Emanuele Carlo –. Non possiamo rassegnarci all’idea che aree che potrebbero rappresentare luoghi di incontro, socialità e vivibilità rimangano in condizioni di degrado. Con queste proposte chiediamo di intervenire concretamente su tre spazi che possono e devono tornare ad essere patrimonio della comunità”. Secondo il consigliere della IV Circoscrizione, la riqualificazione di questi punti del territorio rappresenterebbe un investimento sulla città e sulla possibilità di valorizzare aree oggi sottoutilizzate o penalizzate da condizioni di abbandono.

Piazza Felice Cavallotti, il progetto per restituire decoro a uno spazio centrale

Tra gli interventi proposti c’è quello relativo a Piazza Felice Cavallotti, uno spazio particolarmente frequentato nel cuore di Messina. La piazza rappresenta un punto di riferimento quotidiano soprattutto per gli studenti, vista la vicinanza con il Terminal Bus Cavallotti e con l’Aula Studio dell’ex Banca d’Italia, diventando un luogo di passaggio e di permanenza per numerosi cittadini. La proposta di riqualificazione riguarda diversi elementi dell’area: il recupero delle aiuole, il miglioramento della pavimentazione, la manutenzione dei muretti, il ripristino della fontana e la rimozione delle piante infestanti attraverso interventi di scerbatura. L’obiettivo è quello di restituire alla piazza una funzione pienamente urbana, rendendola più accogliente e adeguata al ruolo che già svolge nella quotidianità della città.

Villetta Baden Powell, attenzione allo spazio utilizzato anche dagli scout

Un secondo intervento riguarda la villetta Baden Powell di via Dina e Clarenza, un’area che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e che viene utilizzata anche dai gruppi scout della città per le proprie attività. La proposta prevede una serie di interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la fruibilità dello spazio. Tra le opere indicate figurano la rimozione dei rifiuti, la scerbatura, la manutenzione della pavimentazione, la cura delle giostre presenti nell’area e l’installazione di un cestino per la raccolta differenziata. L’intervento punta quindi a valorizzare un luogo con una funzione sociale importante, destinato non soltanto al tempo libero ma anche ad attività educative e aggregative.

Rampa del Sole, interventi su vegetazione e sicurezza del collegamento pedonale

La terza area individuata dal consigliere Emanuele Carlo è la Rampa del Sole, un collegamento pedonale che unisce via Palermo e viale Regina Margherita. In questo caso l’attenzione viene rivolta soprattutto alla presenza della vegetazione lungo il percorso, che secondo la proposta necessita di interventi di manutenzione. Tra le richieste figura la potatura degli arbusti che possono ostacolare la corretta illuminazione del tratto, oltre al ripristino della pavimentazione danneggiata in prossimità di viale Regina Margherita. L’obiettivo è migliorare non soltanto il decoro dell’area, ma anche le condizioni di sicurezza per chi utilizza quotidianamente il percorso.

“Riqualificare questi luoghi significa investire sulla città”

Le tre proposte avanzate dal consigliere della IV Circoscrizione si inseriscono in un quadro più ampio legato alla cura degli spazi pubblici e alla necessità di mantenere vivi i luoghi di aggregazione urbana. Secondo Emanuele Carlo, il recupero di aree come Piazza Cavallotti, la villetta Baden Powell e la Rampa del Sole può rappresentare un passo concreto per migliorare il rapporto tra cittadini e territorio. “Il nostro obiettivo – conclude il consigliere Emanuele Carlo – è quello di dare alla cittadinanza spazi migliori, più decorosi e più vivibili. Chiediamo quindi che queste proposte vengano valutate con attenzione e che si possa arrivare rapidamente all’individuazione degli interventi necessari. Riqualificare questi luoghi significa investire sulla città e sul diritto dei cittadini a vivere spazi pubblici curati e funzionali”.