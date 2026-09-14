Messina capitale della ricerca farmaceutica, al via il 30° National Meeting on Medicinal Chemistry | FOTO

L’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato la cerimonia inaugurale della XXX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry, congresso promosso nell’ambito delle attività della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana. L’iniziativa che proseguirà sino al 16 settembre con le sessioni tematiche presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali, rappresenta uno dei principali momenti di incontro della comunità scientifica nazionale operante nel settore della Chimica Farmaceutica e del Drug Discovery, favorendo il confronto tra ricercatori, giovani studiosi e rappresentanti del mondo industriale.

In Aula Magna erano presenti, tra gli altri, il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, il Sindaco di Messina, dott. Federico Basile, il prof. Luigi Mondello, Presidente della Società Chimica Italiana, il prof. Stefano Alcaro, Presidente della Divisione di Chimica Farmaceutica della SCI e Presidente del Comitato scientifico, la prof.ssa Maria Zappalà, Presidente del Comitato organizzatore del Meeting. Il Rettore, nel corso del suo intervento introduttivo, ha sottolineato l’alto valore scientifico del congresso, appuntamento centrale nel calendario delle attività relative alla Società Chimica Italiana.

Il programma scientifico, nel corso delle giornate dedicate, è articolato sulla base di quattro plenary lectures

Il programma scientifico, nel corso delle giornate dedicate, è articolato sulla base di quattro plenary lectures, dieci keynote lectures, trenta comunicazioni orali, venti flash communications e due sessioni poster, che vedranno man mano alternarsi ricercatori e studiosi provenienti da vari Atenei, Centri di ricerca e Aziende farmaceutiche che dialogheranno sui risultati delle proprie ricerche inerenti alle più recenti acquisizioni e alle prospettive innovative degli studi di settore.