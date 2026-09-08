Messina capitale della chimica farmaceutica: l’Università ospita il National Meeting on Medicinal Chemistry

L’Università di Messina ospiterà, dal 13 al 16 settembre 2026, la XXX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry. Il Congresso, promosso nell’ambito delle attività della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana, rappresenta uno dei principali momenti di incontro della comunità scientifica nazionale operante nel settore della Chimica Farmaceutica e del Drug Discovery, favorendo il confronto tra ricercatori, giovani studiosi e rappresentanti del mondo industriale. Il programma scientifico è ricco e articolato, con quattro plenary lectures, dieci keynote lectures, trenta comunicazioni orali, venti flash communications e due sessioni poster, che vedrà riuniti a Messina ricercatori e studiosi provenienti da università, centri di ricerca e aziende farmaceutiche, che presenteranno i risultati delle proprie ricerche dedicate alle più recenti acquisizioni e alle prospettive innovative della ricerca nel settore.

La cerimonia inaugurale della XXX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry si svolgerà il 13 settembre presso l’Aula Magna di Ateneo

La cerimonia inaugurale della XXX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry si svolgerà il 13 settembre presso l’Aula Magna di Ateneo; le sessioni scientifiche proseguiranno dal 14 al 16 settembre presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali. Il comitato scientifico è presieduto dal prof. Stefano Alcaro dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il comitato organizzatore è presieduto dalla prof.ssa Maria Zappalà del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina. Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili al seguente link https://nmmc2026.unime.it.