Messina, cantiere sulla provinciale 66 per la nuova stazione meteo: scatta il senso unico alternato

Un nuovo tassello si aggiunge alla rete di monitoraggio ambientale del territorio metropolitano. Per consentire i lavori di installazione della Stazione Meteorologica di Floripotema, nella frazione di Passo Cattafi, la Città Metropolitana di Messina ha predisposto un’apposita regolamentazione del traffico lungo la Strada Provinciale 66, all’interno del comune di San Filippo del Mela. L’intervento, affidato alla società CAE S.p.A., prenderà il via lunedì 14 settembre e si concluderà venerdì 18 settembre. La presenza del cantiere d’installazione nel tratto compreso tra il km 3+350 e il km 3+450 comporterà un restringimento della carreggiata, rendendo temporaneamente impossibile il doppio senso di marcia.

Per tutta la durata delle operazioni, la circolazione sarà quindi regolata da un impianto semaforico a senso unico alternato. La limitazione non interromperà il passaggio dei pedoni e garantirà la precedenza assoluta ai mezzi di soccorso in emergenza. Gli automobilisti potranno inoltre avvalersi delle arterie viarie limitrofe per evitare eventuali rallentamenti negli orari di punta.