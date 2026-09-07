Messina campione del mondo nell’Elica: Antonio e Mino Passalacqua trascinano l’Italia al trionfo

Messina conquista il mondo dell’Elica grazie a una straordinaria prestazione dei suoi atleti. A Braga, in Portogallo, l’Italia ha infatti conquistato il titolo mondiale a squadre nel Campionato mondiale di Elica, grazie anche al contributo decisivo di due rappresentanti messinesi, Antonio Passalacqua e Mino Passalacqua. Un risultato di grande prestigio che porta il nome della città dello Stretto ai vertici internazionali di questa disciplina sportiva. A celebrare il successo è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore della vittoria e il ruolo dei due atleti messinesi nella conquista del titolo.

L’Italia campione del mondo grazie anche ai due messinesi Passalacqua

La competizione internazionale si è svolta a Braga, in Portogallo, dove 330 partecipanti provenienti da diversi Paesi si sono sfidati per conquistare il titolo più importante. A salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra italiana, che ha chiuso la gara con il punteggio di 56/60 + 12, precedendo proprio i padroni di casa del Portogallo, secondi con 56/60 + 11, e gli Stati Uniti, terzi con 55/60. Determinante per il successo azzurro è stata la prova dei due messinesi Antonio Passalacqua e Mino Passalacqua, capaci di offrire un contributo fondamentale nella gara a squadre e di confermare l’elevato livello tecnico raggiunto dagli atleti italiani nella disciplina dell’Elica.

Mino Passalacqua protagonista anche nella gara individuale

Oltre al titolo mondiale conquistato nella competizione a squadre, arriva anche un importante risultato personale per Mino Passalacqua. L’atleta messinese ha infatti ottenuto il quarto posto individuale ex aequo, chiudendo la propria prova con il punteggio di 29/30. Un piazzamento che conferma la qualità della prestazione degli atleti dello Stretto e il livello raggiunto nel panorama internazionale dell’Elica sportiva.

Messina celebra un risultato storico nello sport internazionale

La vittoria mondiale rappresenta un nuovo motivo di orgoglio per la città di Messina, che negli ultimi anni ha visto crescere la propria presenza nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Il successo ottenuto in Portogallo non è soltanto un’affermazione personale per Antonio e Mino Passalacqua, ma anche un riconoscimento per il movimento sportivo cittadino e per una disciplina che continua a raccogliere interesse e partecipazione.

Nel 2027 Messina protagonista con il Campionato d’Europa di Elica

Il successo mondiale arriva inoltre in un momento particolarmente significativo per Messina, che si prepara ad accogliere un importante appuntamento internazionale. Nel 2027, infatti, la città sarà protagonista con il Campionato d’Europa di Elica, che sarà ospitato dal TAV Castanea. “E nel 2027 la nostra città sarà ancora protagonista: il TAV Castanea ospiterà il Campionato d’Europa di Elica”, rimarca Basile.