Messina, cambia la viabilità sulla S.P. 162/q per i lavori del sottopasso ferroviario: senso unico fino a novembre

Cambierà temporaneamente la circolazione sulla S.P. 162/q di Ponte Inganno per consentire la realizzazione di un sottopasso ferroviario carrabile lungo via Castello. Il provvedimento è stato adottato dalla Città Metropolitana di Messina su richiesta del Comune di Acquedolci. Le modifiche entreranno in vigore il 24 settembre e interesseranno il tratto compreso tra il km 1+360 e il km 2+028, dove sarà istituito il senso unico di marcia in direzione Palermo-Messina. I veicoli diretti verso Palermo saranno invece deviati sulla strada comunale Barranca, con l’uscita dalla S.P. 162/q in corrispondenza del km 1+360 circa.

La nuova regolamentazione resterà in vigore fino al 23 novembre 2026 e, comunque, fino al completamento dei lavori. La segnaletica stradale, compresa quella di preavviso, sarà predisposta dall’impresa esecutrice. Il rispetto delle disposizioni sarà assicurato dagli organi della Polizia Metropolitana, dalla Polizia Municipale e dagli altri soggetti competenti.