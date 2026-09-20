Messina, caduta massi a Cumia Inferiore. Cacciotto: “incolumità cittadini a rischio” | VIDEO

La situazione in via Roccadura a Cumia Inferiore è precipitata nelle ultime ore di ieri sera. A seguito del maltempo e dell’inerzia istituzionale, si è verificata una pericolosa caduta di massi dal costone roccioso, rendendo la viabilità quasi impossibile e mettendo a serio rischio la sicurezza dei residenti. A denunciare con forza l’accaduto è il Consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, il quale ricorda come la problematica fosse già stata formalmente segnalata lo scorso 1° settembre 2026.

Nonostante la nota inviata al Sindaco, agli Assessori competenti e ai Dipartimenti, e nonostante il sollecito del Dipartimento Servizi Manutentivi nei confronti del Dipartimento Servizi Tecnici, ad oggi nessun intervento di messa in sicurezza è stato effettuato. “È semplicemente sconcertante – dichiara il Cacciotto –. Si sta scherzando con l’incolumità e la vita dei cittadini. Cos’altro deve accadere prima che si decida di intervenire? Dobbiamo per caso attendere conseguenze ancora più gravi?“.

La viabilità nella zona è ormai fortemente compromessa, generando gravi disagi alla comunità locale. Cacciotto richiama inoltre l’attenzione sulle risorse già stanziate grazie alle battaglie condotte nello scorso mandato insieme alla cittadinanza di Cumia, destinate proprio all’installazione di reti di contenimento e alla messa in sicurezza di vari tratti a rischio, tra cui via Roccadura.

“Chiedo un intervento d’urgenza per la rimozione immediata dei detriti dalla carreggiata e la rapida installazione delle reti di protezione già previste. L’Amministrazione non può continuare a rimanere inerte di fronte a un pericolo così evidente” – conclude Cacciotto.