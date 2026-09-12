Messina, Cacciotto chiede stalli per motocicli a Villa Dante: “serve una soluzione per evitare disagi”

Creare nuovi stalli di parcheggio dedicati a ciclomotori e motocicli nell’area antistante l’ingresso di Villa Dante, sul lato Viale San Martino, per rispondere alla carenza di spazi destinati ai mezzi a due ruote. È questa la proposta avanzata dal consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Messina Alessandro Cacciotto, che ha inviato una nota indirizzata all’assessore alla Viabilità e Mobilità, al Dipartimento Servizi Manutentivi e al Dipartimento Servizi Tecnici, chiedendo una valutazione sulla fattibilità dell’intervento. L’obiettivo è quello di regolamentare una situazione già esistente: molti motocicli e ciclomotori, infatti, vengono quotidianamente lasciati in sosta sul grande marciapiede davanti alla villa, in assenza di aree specifiche nelle vicinanze.

La proposta: trasformare una parte del marciapiede in area di sosta regolamentata

Secondo Cacciotto, sarebbe opportuno individuare una porzione del grande marciapiede antistante l’ingresso di Villa Dante da destinare ufficialmente al parcheggio delle due ruote. Nella richiesta il consigliere evidenzia come la mancanza di parcheggi dedicati a motocicli e ciclomotori rappresenti una criticità per cittadini e frequentatori della zona, considerando anche l’elevata presenza di mezzi a due ruote che gravitano nell’area. La realizzazione degli stalli consentirebbe di mettere ordine a una situazione già consolidata, evitando che i proprietari dei veicoli possano incorrere in contestazioni o sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

“Verificare la fattibilità per evitare multe e garantire sicurezza”

Nella nota trasmessa agli uffici comunali, Alessandro Cacciotto sottolinea che i mezzi a due ruote già oggi vengono parcheggiati in quella zona, ma senza una regolamentazione ufficiale. “Di fatto, sul grande marciapiede, i mezzi a due ruote già parcheggiano ma, a questo punto, verificata la fattibilità, sarebbe utile istituire ufficialmente i parcheggi per ciclomotori e motocicli ed evitare di incorrere in violazioni al codice della strada con elevazioni di multe”. La proposta, quindi, non nasce dalla volontà di introdurre una nuova destinazione d’uso dell’area, ma dalla necessità di disciplinare una pratica già diffusa, creando spazi individuati e riconoscibili per la sosta dei veicoli.

Il nodo centrale: garantire il passaggio dei pedoni

Nella richiesta viene però evidenziata una condizione fondamentale: gli eventuali stalli per motocicli dovranno essere realizzati senza compromettere la fruibilità del marciapiede. Cacciotto precisa infatti che dovrà essere mantenuto «uno spazio libero continuo e non ostacolato per il transito dei pedoni». Un aspetto particolarmente importante in una zona caratterizzata dalla presenza quotidiana di cittadini, famiglie e visitatori diretti verso Villa Dante, uno degli spazi verdi più frequentati della città.

La richiesta agli uffici comunali per la valutazione tecnica

La proposta è stata quindi sottoposta agli uffici competenti affinché venga analizzata sotto il profilo tecnico e viabilistico. “Tutto ciò premesso con la presente il sottoscritto chiede alle SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, di valutare la fattibilità della suddetta proposta”, scrive il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto. Ora la valutazione passa agli uffici comunali, che dovranno verificare la possibilità di individuare gli spazi necessari, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, accessibilità pedonale e organizzazione della viabilità nella zona di Viale San Martino.