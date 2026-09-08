Messina, Basile ufficializza i nuovi vertici di tutte le partecipate: Sterrantino alla presidenza di Atm | NOMI

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ufficializzato il nuovo assetto dei vertici delle società partecipate comunali, dopo giorni di trattative e confronti all’interno di Sud chiama Nord, firmando il decreto di conferimento degli incarichi ai presidenti e ai componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende che gestiscono servizi strategici per la città. La nomina più attesa era quella relativa alla presidenza di Atm Messina, la società che gestisce il trasporto pubblico locale, affidata a Chiara Sterrantino. Nel nuovo consiglio di amministrazione entrano anche Claudia Brudetto e Salvatore Mangano. Con il provvedimento firmato dal primo cittadino prende dunque forma la nuova squadra alla guida delle principali realtà partecipate del Comune di Messina, chiamate a garantire continuità amministrativa e a proseguire il percorso di sviluppo dei servizi cittadini.

Amam, Messinaservizi e Messina Social City: ecco tutti i nuovi Cda

Il decreto firmato dal sindaco Federico Basile riguarda tutte le principali società partecipate del Comune di Messina, con il rinnovo degli organismi dirigenti. Per quanto riguarda Amam, la società che si occupa del servizio idrico cittadino, il nuovo presidente sarà Salvatore Saglimbeni. Nel Consiglio di amministrazione entrano anche Giovanni Donato e Maria Fernanda Gervasi. Alla guida di Messinaservizi Bene Comune, la società impegnata nella gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana, è stato nominato presidente Vincenzo Ciraolo. Il Cda sarà completato da Giovanna Crifò e Giovanni Scopelliti. Per Messina Social City, realtà centrale nei servizi sociali e nell’assistenza ai cittadini, il presidente indicato è Francesco Giorgio, affiancato da Francesca Guadagna e Andrea Ipsaro Passione.

Le nomine di Arisme e Patrimonio Spa

Il nuovo assetto delle partecipate coinvolge anche Arisme, l’Agenzia per il risanamento e la gestione del patrimonio abitativo pubblico. Il presidente sarà Massimo Rizzo, mentre il consiglio di amministrazione sarà composto anche da Giovanna Sciuto e Domenico Quartarone. Per Patrimonio Spa, società dedicata alla valorizzazione e gestione del patrimonio comunale, è stato nominato presidente Francesco Romano. Nel Cda entreranno inoltre Claudia Lo Cascio ed Enzo Calabrò. Le nuove nomine completano quindi il quadro della governance delle principali aziende partecipate, chiamate nei prossimi anni a svolgere un ruolo determinante nella gestione dei servizi pubblici locali.

Basile: “rinnoviamo la guida delle aziende che svolgono un ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi”

Commentando la firma del decreto, il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore del passaggio amministrativo e la volontà di proseguire il lavoro già avviato. “Questo pomeriggio ho firmato e pubblicato il decreto di conferimento degli incarichi ai presidenti e ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate. Un passaggio importante, attraverso il quale rinnoviamo la guida delle aziende che svolgono un ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi. Un ulteriore tassello del nuovo mandato, che ci consente di dare continuità al lavoro avviato e di guardare avanti con rinnovata determinazione, sempre nell’interesse della città. Tra una settimana si terranno le assemblee dei soci, che completeranno il percorso. Buon lavoro a tutti, con la certezza che ciascuno metterà a disposizione il proprio impegno e le proprie capacità per Messina”, ha scritto sui social il sindaco Basile.