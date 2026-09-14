Messina, attraversamenti pedonali spenti sulla Panoramica dopo la Galleria Bosurgi: la denuncia di Carbone

Nuovo allarme sulla Strada Panoramica di Messina per la sicurezza di pedoni e automobilisti. A sollevare la questione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, che denuncia il mancato funzionamento degli attraversamenti pedonali luminosi situati subito dopo la Galleria Bosurgi, rimasti spenti ormai da oltre un mese. Secondo quanto riferito dal consigliere, il problema era già stato segnalato nel mese di luglio, quando aveva acceso i riflettori sulle condizioni della Strada Panoramica, chiedendo interventi urgenti per la manutenzione e il ripristino dell’illuminazione pubblica. Ora, con la ripresa delle attività scolastiche e il ritorno quotidiano di numerosi studenti sulle strade cittadine, la richiesta di intervento torna al centro del dibattito sulla sicurezza viaria.

La denuncia: “Un tratto densamente abitato lasciato al buio”

Dario Carbone racconta di aver ricevuto una nuova segnalazione da parte di un cittadino, che avrebbe verificato personalmente il mancato funzionamento dei dispositivi luminosi. “Già a luglio avevo segnalato pubblicamente, come riportato anche dai maggiori quotidiani locali, lo stato di degrado e di grave pericolo della Strada Panoramica, chiedendo un intervento urgente su manutenzioni e illuminazione”, afferma il consigliere comunale. Secondo Carbone, la situazione sarebbe peggiorata con il passare delle settimane: “oggi mi arriva l’ennesima segnalazione puntuale da un cittadino che ringrazio: gli attraversamenti pedonali luminosi sulla Panoramica, subito dopo la Galleria Bosurgi, è spenta tutte le sere da un mese. Controllo effettuato personalmente ogni sera”.

“Decine di palazzine, autobus e studenti: serve un intervento immediato”

Nel mirino della denuncia c’è soprattutto il rischio per chi attraversa la strada nelle ore serali e in condizioni di scarsa visibilità. “Parliamo di un tratto densamente abitato, con decine di palazzine, dove passa la linea ATM 24 e dove ogni giorno attraversano residenti, anziani e studenti”, sottolinea Carbone. La preoccupazione maggiore riguarda proprio la combinazione tra attraversamenti non illuminati, traffico veicolare e presenza di pedoni, una situazione che secondo il consigliere potrebbe aumentare il rischio di incidenti. “Con l’inizio della scuola, lasciare quegli attraversamenti al buio significa creare un pericolo mortale. Un automobilista al buio non vede il pedone”, evidenzia nella sua nota.

La richiesta al Comune: “non aspettare che accada un incidente”

Il consigliere di Fratelli d’Italia ribadisce che la problematica era già stata portata all’attenzione pubblica nei mesi scorsi, senza però registrare, a suo dire, una soluzione. “Avevo già segnalato a luglio. Nulla è stato fatto. Anzi, ora si è aggiunta anche questa”, afferma Carbone. La richiesta è quella di un intervento rapido per ripristinare il funzionamento degli attraversamenti luminosi e garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo una delle arterie più frequentate della zona nord di Messina. “Non si può aspettare che succeda un incidente per intervenire”, conclude il consigliere comunale, chiedendo che la situazione venga affrontata prima che possano verificarsi conseguenze più gravi.