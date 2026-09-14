Messina, arrivano 43 nuovi agenti della Polizia di Stato: potenziati Questura e Commissariati

Gli operatori, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rafforzeranno soprattutto le attività di prevenzione e controllo del territorio in città e provincia

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La Questura di Messina dà il benvenuto ai 43 nuovi operatori della Polizia di Stato assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in potenziamento degli organici della Questura di Messina e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della Provincia. Si tratta di Agenti e Assistenti della Polizia di Stato, provenienti da altre sedi del territorio nazionale che, a partire da oggi, verranno assegnati alle differenti articolazioni peloritane, rafforzando prevalentemente le attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel dettaglio, 21 operatori sono stati assegnati agli uffici della Questura e 22 distribuiti nei Commissariati di Pubblica Sicurezza della riviera ionica e tirrenica. Accolti stamani dal Questore La Rosa, sono stati inseriti nei differenti ambiti in cui presteranno servizio e forniranno il loro valido contributo.

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