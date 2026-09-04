Messina, ancora un’aggressione a un controllore ATM: schiaffeggiato durante un controllo su un autobus

Ancora un episodio di violenza ai danni di un controllore ATM a Messina. Un dipendente dell’azienda di trasporto pubblico cittadino è stato aggredito questa mattina mentre stava svolgendo il proprio servizio a bordo di un autobus della linea 24. L’episodio si è verificato intorno alle 10 lungo via Garibaldi, nel pieno centro cittadino, durante una normale attività di verifica dei titoli di viaggio effettuata dal personale incaricato dei controlli. Secondo una prima ricostruzione, il controllore avrebbe chiesto a un passeggero, un uomo di circa 50 anni, di mostrare il proprio biglietto. Una richiesta ordinaria nell’ambito delle mansioni svolte dal dipendente ATM, che avrebbe però innescato una reazione violenta.

La richiesta del biglietto e poi l’aggressione sul bus

Stando a quanto ricostruito nelle prime fasi dell’accaduto, il passeggero avrebbe inizialmente risposto che sarebbe sceso alla fermata successiva. Poco dopo, però, la situazione sarebbe degenerata. L’uomo avrebbe infatti iniziato a manifestare un comportamento aggressivo fino ad arrivare, secondo quanto riferito, a colpire il controllore con uno schiaffo al volto. L’aggressione si sarebbe consumata davanti agli altri passeggeri presenti sul mezzo pubblico, trasformando un normale controllo dei biglietti in un episodio di violenza nei confronti di un lavoratore impegnato quotidianamente nel servizio di trasporto cittadino.

Intervento della Polizia per ricostruire la dinamica

Dopo l’accaduto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato gli accertamenti necessari e avviato la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori dovranno ora chiarire ogni dettaglio dell’episodio e valutare la posizione dell’uomo coinvolto nell’aggressione. L’attenzione resta alta sul tema della sicurezza del personale che opera sui mezzi pubblici, chiamato quotidianamente a svolgere attività di controllo e assistenza all’interno della rete di trasporto urbano.